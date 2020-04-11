برلمانية تناشد المصريين في الخارج بدعم العمالة غير المنتظمة

دعت غادة عجمي، عضوة مجلس النواب عن المصريين في الخارج، مجموعة "لمتنا في الإمارات"، لدعم الدولة المصرية وشعبها في الأزمة الحالية، وذلك من خلال التبرع على حساب 100100 مصر الخير.





وقالت في بيان اليوم السبت: إن الدولة المصرية الآن في أمس الحاجة لدعم أبنائها القادرين، في ظل الأعباء الاقتصادية التي تفرضها إجراءات مواجهة فيروس كورونا، مشيرة إلى أن مجموعة لمتنا في الإمارات، بذرة طيبة ونواه لتوفير الدعم والمساندة للدولة المصرية وشعبها.





كما طالبت النائبة، جميع الجاليات المصرية في الخارج، بالحرص على تقديم الدعم للدولة في هذه الفترة، قدر الاستطاعة، حتى تستطيع تجاوز الأزمة.





وأشارت إلى وجود ملايين العمالة المؤقتة واليومية الذين يعانون جراء هذه الأزمة ولا يجدون قوت يومهم، بما يتطلب معه دعمهم ومساعدتهم.





أعلى معدل يومي لوفيات كورونا





كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت مساء أمس الجمعة، خروج 36 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، جميعهم مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 384 حالة حتى الأمس.





تسجيل 95 إصابة بفيروس كورونا





وأشار إلى تسجيل 95 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريين، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة.





وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 505 حالات، من ضمنهم الـ 384 متعافيًا.





1794 إصابة بكورونا





وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، وإجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 1794 حالة من ضمنهم 384 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و135 حالة وفاة، موضحًا أن 30 ٪؜ منهم توفوا قبل الوصول إلى المستشفيات.





ونفى مُجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.



