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1.78 تريليون ريال قيمة الاستثمارات الأجنبية في السعودية بنهاية 2019

السبت 11/أبريل/2020 - 01:07 م
بوابة الفجر
ارتفعت قيمة الاستثمارات الأجنبية في السعودية بنهاية 2019، إلى نحو 1.78 تريليون ريال كأعلى مستوياتها بحسب البيانات المتوفرة من عام 2007 حتى 2019، مسجلة نموا 14.1 في المائة بما يعادل 220.11 مليار ريال، مقارنة بمستوياتها بنهاية 2018 البالغة 1.56 تريليون ريال.


وتضاعفت قيمة الاستثمارات الأجنبية في السعودية بأكثر من ثلاث مرات بما نسبته 311 في المائة، وذلك من نهاية 2007 حتى نهاية 2019، وذلك بعد أن كانت تبلغ قيمتها بنهاية 2007 نحو 433.44 مليار ريال.


وتقسم الاستثمارات الأجنبية في السعودية إلى ثلاثة أقسام رئيسة، أولها "الاستثمار المباشر في داخل الاقتصاد"، وثانيها "استثمارات الحافظة" وثالثها "استثمارات أخرى".


وشكل الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 49.8 في المائة من مجموع الاستثمارات الأجنبية محليا بنهاية 2019، أما استثمارات الحافظة فبلغت نحو 26.8 في المائة من الإجمالي، والاستثمارات الأخرى فبلغت نحو 23.4 في المائة.


ويعود نمو الاستثمارات الأجنبية في 2019 بشكل أساس إلى ارتفاع قيمة بند "استثمارات الحافظة" 34.5 في المائة بما يعادل نحو 122.32 مليار ريال، لتصل قيمتها إلى 477.34 مليار ريال بنهاية 2019 مقارنة بـ 355.03 مليار ريال بنهاية 2018.


كما ارتفع بند "الاستثمارات الأخرى" 24.0 في المائة بما يعادل 80.68 مليار ريال، لتبلغ قيمته نحو 416.80 مليار ريال بنهاية 2019 مقارنة بـ 336.12 مليار ريال.


أما ثالث وآخر بند "الاستثمار المباشر في داخل الاقتصاد السعودي"، فارتفعت قيمته 2.0 في المائة بما يعادل نحو 17.11 مليار ريال، لتبلغ بنهاية 2019 نحو 885.62 مليار ريال مقارنة بـ 868.51 مليار ريال.


ويأتي ارتفاع الاستثمارات الأجنبية نتيجة التغييرات، التي أجرتها السعودية في بعض الإجراءات المتعلقة بالاستثمار الأجنبي، بهدف تحفيز الاستثمارات الأجنبية محليا بجميع أنواعها مثل الاستثمار المباشر والأسهم والسندات وغيرها.


وعملت السعودية على تشجيع السياحة عبر فتح دور السينما وحفلات غنائية وترفيهية، وذلك عبر جذب شركات عالمية متخصصة في الترفيه، للاستثمار داخل المملكة.


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