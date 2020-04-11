"روحاني" يحث الإيرانيين على احترام البروتوكولات الصحية مع تخفيف القيود

حث الرئيس الإيراني، حسن روحاني، المواطنين الإيرانيين على احترام البروتوكولات الصحية للحماية من فيروس كورونا الجديد في الوقت الذي استؤنفت فيه الأنشطة الاقتصادية "منخفضة المخاطر" في معظم البلاد اليوم السبت، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية.





ونُقل عن "روحاني" قوله: "تخفيف القيود لا يعني تجاهل البروتوكولات الصحية ... يجب أن يحترم الناس بجدية التباعد الاجتماعي والبروتوكولات الصحية الأخرى"، كما أوردت وكالة "رويترز".





ستستأنف ما تسمى بالأعمال ذات المخاطر المنخفضة في جميع أنحاء البلاد اعتبارًا من يوم السبت باستثناء العاصمة طهران، حيث ستستأنف عملها اعتبارًا من 18 أبريل. إيران هي الدولة الشرق أوسطية الأكثر تضررًا من أمراض فيروس كورونا COVID-19 شديدة العدوى.





وتكافح الجمهورية الإسلامية للحد من انتشار العدوى، لكن الحكومة قلقة أيضًا من أن التدابير الرامية إلى الحد من الحياة العامة لاحتواء الفيروس يمكن أن تدمر اقتصادًا أصلاً مدمر بالعقوبات.





ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الغسلامية الإيرانية عن علي ربيعي المتحدث باسم الحكومة الإيرانية قوله: "في حالة الاغلاق على المدى الطويل قد يكون نحو 4 ملايين شخص عاطلين عن العمل."





وقال: "يواجه أربعة ملايين موظف من غير الدول التوقف أو تخفيض الأنشطة ، وخفض الرواتب والطرد."



