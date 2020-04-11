Advertisements

"روحاني" يحث الإيرانيين على احترام البروتوكولات الصحية مع تخفيف القيود

السبت 11/أبريل/2020 - 01:10 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
حث الرئيس الإيراني، حسن روحاني، المواطنين الإيرانيين على احترام البروتوكولات الصحية للحماية من فيروس كورونا الجديد في الوقت الذي استؤنفت فيه الأنشطة الاقتصادية "منخفضة المخاطر" في معظم البلاد اليوم السبت، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية.

ونُقل عن "روحاني" قوله: "تخفيف القيود لا يعني تجاهل البروتوكولات الصحية ... يجب أن يحترم الناس بجدية التباعد الاجتماعي والبروتوكولات الصحية الأخرى"، كما أوردت وكالة "رويترز".

ستستأنف ما تسمى بالأعمال ذات المخاطر المنخفضة في جميع أنحاء البلاد اعتبارًا من يوم السبت باستثناء العاصمة طهران، حيث ستستأنف عملها اعتبارًا من 18 أبريل. إيران هي الدولة الشرق أوسطية الأكثر تضررًا من أمراض فيروس كورونا COVID-19 شديدة العدوى.

وتكافح الجمهورية الإسلامية للحد من انتشار العدوى، لكن الحكومة قلقة أيضًا من أن التدابير الرامية إلى الحد من الحياة العامة لاحتواء الفيروس يمكن أن تدمر اقتصادًا أصلاً مدمر بالعقوبات.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الغسلامية الإيرانية عن علي ربيعي المتحدث باسم الحكومة الإيرانية قوله: "في حالة الاغلاق على المدى الطويل قد يكون نحو 4 ملايين شخص عاطلين عن العمل."

وقال: "يواجه أربعة ملايين موظف من غير الدول التوقف أو تخفيض الأنشطة ، وخفض الرواتب والطرد."

اشتكت السلطات الصحية مراراً وتكراراً من أن العديد من الإيرانيين تجاهلوا نداءات البقاء في منازلهم، محذرة من موجة ثانية من تفشي المرض في إيران حيث بلغ عدد القتلى 4232 مع 68192 حالة إصابة.

أخبار تهمك

أستاذة بجامعة أوكسفورد تزف بشرى بشأن موعد ظهور لقاح ضد كورونا

منذ أقل من ساعتين

الإسماعيلي يحسم مصير نجمه من الانتقال للأهلي أو الزمالك

منذ ساعة و نصف

مستشار الرئيس يزف بشرى بشأن علاج كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

فايلر يطرد 5 لاعبين من الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

لجنة التخطيط بالأهلي تعرض على فايلر صفقة غير متوقعة

منذ حوالي 3 ساعات

بيان جديد من الفريق المصري مكتشف علاج فيروس كورونا

منذ يوم

الأهلي يحسم مصير عودة الجوكر

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأسعار الجديدة للبنزين بعد خفضها

منذ حوالي 17 ساعة

الهند تسمح بتصدير عقار الهيدروكسي كلوروكين إلى 13 دولة

منذ حوالي 4 ساعات

أول رد رسمي على بيان برشلونة

منذ ساعة و 15 دقيقة

طبيب: مصر حاليا في مرحلة الانتقال المحلي لانتشار كورونا (فيديو)

منذ ساعة و 12 دقيقة

تركي آل الشيخ يكشف مفاجأة عن أحمد فتحي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف حقيقة وقف تصوير مسلسل منى زكي لإصابة مساعدتها بـ"كورونا"

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل و رسمياً.. الاتحاد الإفريقي يعلن تأجيل دوري الأبطال والكونفدرالية لأجل غير مسمى

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. حسن راتب يتوجه بالشكر لـ"محمد الباز" بعد إعلان رحيله عن "٩٠ دقيقة"

منذ يومين

فايلر يرفض طلب الأهلي بشأن بديل "فتحي" ويتخذ قرارا مفاجئا

منذ ساعة الا ربع

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:37 ص

أستاذة بجامعة أوكسفورد تزف بشرى بشأن موعد ظهور لقاح ضد كورونا

مستشار الرئيس يزف بشرى بشأن علاج كورونا

08:25 ص

فايلر يرفض طلب الأهلي بشأن بديل "فتحي" ويتخذ قرارا مفاجئا

12:34 م

تركي آل الشيخ يكشف مفاجأة عن أحمد فتحي

08:57 م

الهند تسمح بتصدير عقار الهيدروكسي كلوروكين إلى 13 دولة

09:24 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر