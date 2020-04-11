'الصحفيين' تعلن فتح حساب بقيمة 100 ألف جنيه لدعم العمالة غير المنتظمة

أعلنت نقابة الصحفيين، عن فتح حساب بمبلغ 100 ألف جنيه؛ لدعم العمالة غير المنتظمة؛ حيث قرر مجلس النقابة تقديم مساهمة بمبلغ 100 ألف جنيه لدعم جهود مواجهة الدولة والمجتمع لتداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، وخاصة دعم العمالة غير المنتظمة، وفِي مقدمتها المرتبطة بصناعة الصحافة.





وجاء نص القرار كالتالي:





انطلاقًا من الدور المجتمعي للصحفيين ونقابتهم، ومساندة للجهود المتواصلة المبذولة من الدولة بكل مؤسساتها لمواجهة أزمة فيروس كورونا بتداعياتها المختلفة على الشعب المصري بمختلف فئاته، واستجابة لكثير من الطلبات التي وردت للنقيب وأعضاء المجلس من أعضاء بالجمعية العمومية، قرر مجلس النقابة فتح حساب بنكي للتبرع بالنقابة لمن يرغب من أعضائها ومن المنتمين لصناعة الصحافة وغيرهم، تحول حصيلته لصندوق تحيا مصر لدعم العمالة غير المنتظمة المضارة من أزمة كورونا، وبخاصة المرتبطة والمتصلة بصناعة الصحافة.





وقرر المجلس افتتاح الحساب المشار إليه بمساهمة من النقابة بمبلغ 100 ألف جنيه، يخصم من دعم الأنشطة الوارد لميزانية النقابة.





وكلف المجلس أمين الصندوق بمتابعة وتنفيذ إجراءات هذا القرار.





وأعلن نقيب الصحفيين ضياء رشوان مساهمته شخصيًا بمبلغ 5 آلاف جنيه في هذا الحساب، داعيا كل القادرين من المنتمين لصناعة الصحف وغيرهم للمساهمة في هذا الحساب، كما دعا النقابات المهنية الأخرى في مصر لطرح ما تراه من مبادرات لمواجهة مخاطر وتداعيات أزمة كورونا المستجد.





وكانت قد أعلنت نقابة الصحفيين، عن تمديد غلق مبنى النقابة لمدة أسبوعين قادمين، ابتداءً من السبت المقبل ١١ إبريل، وذلك في إطار استمرار الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ومن أجل صحة الزملاء الصحفيين، وهذا وبعد المناقشة مع نقيب الصحفيين ضياء رشوان.





وقال النقابة في بيان سابق، إن الغلق لن يكون غلقًا كليًا، وإنما سيتواصل العمل اليومي بمقر النقابة، وذلك لخدمات الضرورة، واقتصاره بالدور الأرضي، لمدة ثلاث ساعات فقط، من العاشرة صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا، ولخدمات محددة، وهي: العلاج؛ حيث سيتواجد أحد موظفيه في حالة الاحتياج إليه، مع التأكيد على خدمة الواتس آب بالنسبة للتحويلات للمستشفيات أو لإجراء التحاليل والإشاعات، وكذلك سيتواجد محاسب واحد من الإدارة المالية؛ لصرف أية مستحقات للزملاء من خزينة النقابة، ويتواجد يوميًا صراف للخزينة؛ وموظف إداري لمتابعة ما يجري، وتقديم تقرير يومي.





وأضافت أن مكتب البريد يعمل حاليًا بشكل يومي بجميع خدماته، ومنها صرف المعاشات للمستحقين من البريد، سواء المعاش النقابي أو الحكومي، كما ستستمر خدمات المجمع الاستهلاكي الغذائي التابع للقوات المسلحة يوميًا.



