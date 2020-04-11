بمسلسلين في رمضان.. نور فخري: سعيت جاهدة أن يراني الجمهور بشكل مختلف

تشارك النجمة الشابة نور فخري فى بطولة مسلسلين من المقرر عرضهما خلال السباق الرمضاني المقبل، وهما مسلسل "اتنين فى الصندوق" بطولة حمدى الميرغنى وآس اس وبيومى فؤاد وانتصار وصلاح عبدالله وحجاج عبد العظيم ونهى عابدين والمغربي غانى قباح ورحاب الجمل وهايدى رفعت، والعمل تأليف لؤى السيد واخراج محمد مصطفى، وسوف يعرض على قناة mbc مصر .

أما المسلسل الثانى فهو "يا انا ياجدو"، حيث تشارك بطولته مع احمد بدير وسارة سلامة وطارق صبرى ومحمد نجاتي وسميرة صدقى واحمد سلامة ومدحت تيخة و المطربة رانا سماحة وعلاء زينهم ومحمد الصاوى وحسن عبد الفتاح وعبدالله مشرف ومنير مكرم، والعمل تأليف فتحى الجندى وإخراج عادل الاعصر، وسيعرض على قناة النهار والظفرة وحواس.

وكانت النجمة الشابة نور فخري قد اعتذرت عن المشاركة في ثلاثة اعمال كى تتفرغ لمسلسليها، وخاصة انها مازالت مشغولة بالتصوير حتى الان فى تصوير المشاهد المتبقية من مسلسل "يا انا ياجدو" .

ومن جانبها قالت نور في تصريحات صحفية: "اخترت عاملين لمخرجين كبار وهما عادل الاعصر ومحمد مصطفى، واكتفيت بالتركيز فيهما لان مايهمنى الكيف وليس الكم، حيث رأيت أن اقدم اعمال قليلة تحترم عقلية الجمهور أفضل من ان أقدم كثيرة أعمال ليست على المستوى المطلوب، وأتمنى أن ينال العملين إعجاب الجمهور والنقاد ، وعن نفسي سعيت جاهدة ان يراني الجمهور في رمضان بشكل وأداء مختلف عن الأعمال السابقة.