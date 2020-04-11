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وزير الإعلام: العاملون برئاسة الجمهورية يتبرعون بـ20% من رواتبهم لصندوق تحيا مصر

السبت 11/أبريل/2020 - 01:40 م
أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام
أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام
أ ش أ
أعلن أسامةهيكل وزير الدولة للإعلام، عن قيام العاملين برئاسة الجمهورية، بالتبرع بنسبة 20% من رواتبهم لصندوق تحيا مصر، وذلك لمدة 3 أشهر.

 وقال في تصريحات له، إن القرار بمبادرة من العاملين بالرئاسة لصالح العمالة غير المنتظمة الذين تأثرت دخولهم بأزمة فيروس كورونا المستجد.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء أمس الجمعة، عن خروج 36 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، جميعهم مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 384 حالة حتى الأمس.

وأشارت الوزارة إلى تسجيل 95 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريين، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة.

وأوضحت أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد، ارتفع ليصبح 505 حالات، من ضمنهم الـ 384 متعافيًا.

وقالت إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، وإجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 1794 حالة من ضمنهم 384 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و 135 حالة وفاة، موضحة أن 30 ٪؜ منهم توفوا قبل الوصول إلى المستشفيات.

ونفت الوزارة مجددًا رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وأكدت وزارة الصحة والسكان مواصلة رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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