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تكثيف أعمال التطهير في كفرالشيخ لمواجهة "كورونا" (صور)

السبت 11/أبريل/2020 - 01:48 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
قالت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم بكفرالشيح، إنه يتم تكثيف أعمال التطهير بالشوارع والميادين والمنشآت العامة والخاصة بالمدينة، حيث تم متابعة رش وتطهير المنشآت الخدمية والمصالح الحكومية وعدد من شوارع المدينة من بينها منطقه الكنيسة.

وكذلك سوق السمك، والكوبري العام، وأول شارع 23 يوليو، وشارع السادات، فضلًا عن رش وتطهير نافورى شركة المياه ومجلس المدينة، يأتي هذا ضمن الإجراءات والتدابير الوقائية المُتخذة لمجابهة إنتشار فيروس كورونا المستجد، حفاظًاعلى صحة وسلامة المواطنين.

كما تابع نصر عبدالهادي نصر، رئيس مدينة برج البرلس، استمرار أعمال تطهير وتعقيم المنشآت العامة والخاصة والمساجد والمدارس والشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة، حيث تم تطهير وتعقيم مستشفي برج البرلس المركزي، ومجلس المدينة، والميدان ونقطة شرطة برج البرلس، وماكينة الصرف وميدان سيدي غانم والبريد والسنترال.

وكذا تطهير الشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة، وذلك بالتزامن مع خطوات الدولة باتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

في السياق ذاته، فقد تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، استمرار توزيع الكمامات والقفازات، على المراكز والمدن، في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، حرصًا على الصحة العامة للمواطنين.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أنه تم تكثيف إجراءات الوقاية والحماية ضد انتشار فيروس كورونا، وذلك بتكثيف عمليات الرش والتطهير في المؤسسات الحكومية والشوارع والمدن على مستوى المحافظة، وأيضا عمل نقاط تفتيش حدودية ضد كورونا لفحص جميع الذين يرغبون دخول المحافظة من مواطني المحافظات الأخرى.

ولفت إلى تطهير المتعلقات الشخصية للأفراد والبضائع قبل دخولها المحافظة، وأيضا مراقبة تنفيذ حظر التجوال والمحلات الذي أقره مجلس الوزراء مؤخرا لتقليل أعداد المواطنين في الشوارع قدر الإمكان وإلزام منازلهم أكبر فترة ممكنة وذلك من أجل القضاء علي فيروس كورونا المستجد.

وأوضح المحافظ، أنه يتم تطبيق قرارات مجلس الوزراء الخاصة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بكل حزم وقوة من أجل الحفاظ علي صحة المواطنين ووقايتهم من الإصابة بالمفيروس، وكذلك دعم ومساندة مديرية الصحة في كل ما تحتاجه من أجل تسهيل مهام الجيش الأبيض في محاربة الفيروس.
تكثيف أعمال التطهير في كفرالشيخ لمواجهة "كورونا" (صور)
تكثيف أعمال التطهير في كفرالشيخ لمواجهة "كورونا" (صور)
تكثيف أعمال التطهير في كفرالشيخ لمواجهة "كورونا" (صور)
تكثيف أعمال التطهير في كفرالشيخ لمواجهة "كورونا" (صور)
تكثيف أعمال التطهير في كفرالشيخ لمواجهة "كورونا" (صور)
تكثيف أعمال التطهير في كفرالشيخ لمواجهة "كورونا" (صور)
تكثيف أعمال التطهير في كفرالشيخ لمواجهة "كورونا" (صور)
تكثيف أعمال التطهير في كفرالشيخ لمواجهة "كورونا" (صور)
تكثيف أعمال التطهير في كفرالشيخ لمواجهة "كورونا" (صور)
تكثيف أعمال التطهير في كفرالشيخ لمواجهة "كورونا" (صور)

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