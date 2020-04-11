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بيع طفاية سجائر لعازف إيقاع شهير بـ 32500 دولار في مزاد عالمي بكاليفورنيا

السبت 11/أبريل/2020 - 01:52 م
بوابة الفجر
وكالات

قالت دار جوليان للمزادات إن نسخة من كلمات أغنية فريق البيتلز التي حققت نجاحا كبيرا (هي جود) مكتوبة بخط الفنان بول مكارتني بيعت بمبلغ 910 آلاف دولار يوم الجمعة أو أكثر تسع مرات من القيمة الأصلية التي كانت مقدرة لها.

 

وبيعت طبلة كبيرة قديمة عليها شعار البيتلز واستخدمتها الفرقة الإنجليزية خلال أول جولة لها في أمريكا الشمالية عام 1964 بمبلغ 200 ألف دولار.

 

وكانت هذه المتعلقات ضمن أكثر من 250 من تذكارات فريق البيتلز التي تم عرضها في مزاد أقامته دار جوليان عبر الإنترنت في ذكرى مرور 50 عاما على انفصال الفرقة.

 

وبيع رسم لجون لينون وزوجته يوكو أونو أطلق عليه اسم باجيزم، وهو مصطلح ابتكراه للسخرية من الأفكار النمطية، بمبلغ 93750 ألف دولار في حين بيعت مطفأة سجائر كان يستخدمها عازف الإيقاع رينجو ستار في استديوهات التسجيل في آبي رود بلندن بمبلغ 32500 دولار.

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