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"سُنة نبوية".. تعرف على الدعاء المستحب قوله في صلاة الوتر
السبت 11/أبريل/2020 - 01:42 م
كشف الداعية الدكتور عمرو خالد، من خلال الصفحة الرسمية له على يوتيوب، عن الدعاء الذي كان يحرص على قوله النبي محمد صلى الله عليه وسلم في صلاة الوتر، حيث كان حريصا على أدائها ولا يتركها إلا لعذر قهري، ويعوضها في النهار مثنى مثنى إلى 12 ركعة، وعن الدعاء ما يلي:
"اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنَّا برحمتك شر ما قضيت، فإنك سبحانك تقضي بالحق ولا يُقضى عليك، فإنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربّنا وتعاليت، لك الحمد يا مولانا على ما أنعمت به علينا وأوليت، اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك، وهب لنا من لدنك عملاً صالحاً يقربنا إليك".
وقَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ الله أمَدَّكُمْ بِصَلاَةٍ هِيَ خَيرٌ لَكُمْ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ، قُلْنَا: وَمَا هِيَ يَا رَسُولَ الله؟ قالَ: الوِتْرُ مَا بَيْنَ صَلاَةِ العِشَاءِ إِلى طُلُوعِ الفَجْرِ)، وكذلك قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: (إِنَّ اللَّهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوَتْرَ، فَأَوْتِرُوا يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ).
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