"سُنة نبوية".. تعرف على الدعاء المستحب قوله في صلاة الوتر

كشف الداعية الدكتور عمرو خالد، من خلال الصفحة الرسمية له على يوتيوب، عن الدعاء الذي كان يحرص على قوله النبي محمد صلى الله عليه وسلم في صلاة الوتر، حيث كان حريصا على أدائها ولا يتركها إلا لعذر قهري، ويعوضها في النهار مثنى مثنى إلى 12 ركعة، وعن الدعاء ما يلي:





"اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنَّا برحمتك شر ما قضيت، فإنك سبحانك تقضي بالحق ولا يُقضى عليك، فإنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربّنا وتعاليت، لك الحمد يا مولانا على ما أنعمت به علينا وأوليت، اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك، وهب لنا من لدنك عملاً صالحاً يقربنا إليك".



