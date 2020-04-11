Advertisements

"سُنة نبوية".. تعرف على الدعاء المستحب قوله في صلاة الوتر

السبت 11/أبريل/2020 - 01:42 م
صلاة الوتر
صلاة الوتر
كشف الداعية الدكتور عمرو خالد، من خلال الصفحة الرسمية له على يوتيوب، عن الدعاء الذي كان يحرص على قوله النبي محمد صلى الله عليه وسلم في صلاة الوتر، حيث كان حريصا على أدائها ولا يتركها إلا لعذر قهري، ويعوضها في النهار مثنى مثنى إلى 12 ركعة، وعن الدعاء ما يلي:

"اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنَّا برحمتك شر ما قضيت، فإنك سبحانك تقضي بالحق ولا يُقضى عليك، فإنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربّنا وتعاليت، لك الحمد يا مولانا على ما أنعمت به علينا وأوليت، اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك، وهب لنا من لدنك عملاً صالحاً يقربنا إليك".

وقَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ الله أمَدَّكُمْ بِصَلاَةٍ هِيَ خَيرٌ لَكُمْ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ، قُلْنَا: وَمَا هِيَ يَا رَسُولَ الله؟ قالَ: الوِتْرُ مَا بَيْنَ صَلاَةِ العِشَاءِ إِلى طُلُوعِ الفَجْرِ)، وكذلك قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: (إِنَّ اللَّهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوَتْرَ، فَأَوْتِرُوا يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ).

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

صلاة الوتر سنة نبوية الرسول صلى الله عليه وسلم الدعاء المستحب قوله

أخبار تهمك

لجنة التخطيط بالأهلي تعرض على فايلر صفقة غير متوقعة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأسعار الجديدة للبنزين بعد خفضها

منذ حوالي 18 ساعة

فايلر يطرد 5 لاعبين من الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يحسم مصير عودة الجوكر

منذ حوالي 7 ساعات

الهند تسمح بتصدير عقار الهيدروكسي كلوروكين إلى 13 دولة

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. السبب الحقيقي وراء تجديد عقد محمود علاء مع الزمالك

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف حقيقة وقف تصوير مسلسل منى زكي لإصابة مساعدتها بـ"كورونا"

منذ حوالي 12 ساعة

منظمة الصحة العالمية تدرس إصابة بعض المتعافين من كورونا مرة إخرى

منذ ساعتين و 12 دقيقة

بيان جديد من الفريق المصري مكتشف علاج فيروس كورونا

منذ يوم

عاجل و رسمياً.. الاتحاد الإفريقي يعلن تأجيل دوري الأبطال والكونفدرالية لأجل غير مسمى

منذ حوالي 13 ساعة

أستاذة بجامعة أوكسفورد تزف بشرى بشأن موعد ظهور لقاح ضد كورونا

منذ ساعتين و 55 دقيقة

مستشار الرئيس يزف بشرى بشأن علاج كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

تركي آل الشيخ يكشف مفاجأة عن أحمد فتحي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. حسن راتب يتوجه بالشكر لـ"محمد الباز" بعد إعلان رحيله عن "٩٠ دقيقة"

منذ يومين

فايلر يرفض طلب الأهلي بشأن بديل "فتحي" ويتخذ قرارا مفاجئا

منذ أقل من ساعتين

القوى العاملة: وفاة مصري بكورونا في السعودية

منذ 36 دقيقة

موضوعات متعلقة

كل ما تريد معرفته عن صلاة ودعاء الخسوف

صلاة الوتر

تعرف على الصلاة التي يحبها الله وليست من الفرائض

كيفية قضاء صلاة الوتر؟

صلاة الوتر.. تعرف على حكمها وآخر وقت لأدائها

قبل دقائق من بدايته.. ننشر دعاء خسوف القمر

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:56 م

القوى العاملة: وفاة مصري بكورونا في السعودية

مستشار الرئيس يزف بشرى بشأن علاج كورونا

08:25 ص

أستاذة بجامعة أوكسفورد تزف بشرى بشأن موعد ظهور لقاح ضد كورونا

11:37 ص

فايلر يرفض طلب الأهلي بشأن بديل "فتحي" ويتخذ قرارا مفاجئا

12:34 م

تركي آل الشيخ يكشف مفاجأة عن أحمد فتحي

08:57 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر