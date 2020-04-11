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إنتر ميلان يضرب برشلونة في مقتل

السبت 11/أبريل/2020 - 02:30 م
زانيتي
زانيتي

توقع خافيير زانيتي نائب رئيس نادي إنتر ميلان الإيطالي بقاء لاوتارو مارتينيز ضمن صفوف الفريق، رغم اهتمام عدة أندية أخرى في أوروبا بالحصول على خدماته ومنها فريق برشلونة الإسباني الباحث عن ضمه في الميركاتو الصيفي.

 

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها زانيتي عبر إنستجرام، ونقلتها صحيفة كورييري ديللو سبورت، اليوم السبت.

 

وتحدثت العديد من التقارير الإخبارية في الأيام الماضية عن اهتمام عدة أندية أوروبية، على رأسها برشلونة الإسباني، ومانشستر سيتي الإنجليزي، بالحصول على خدمات لاوتارو.

 

وقال زانيتي: "سعيد للغاية بما يقدمه لاوتارو معنا، تطور كثيراً تحت قيادة المدير الفني أنطونيو كونتي".

 

وأضاف: "عمره 22 عاماً فقط، وأمامه مستقبل هائل، لذلك من الطبيعي أن يجذب أنظار فرق كبيرة، لكنني واثق من أنه سيستمر مع إنتر لأعوام، فأنا أراه سعيداً معنا".

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