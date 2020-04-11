ارتفاع أعداد وفيات كورونا في سويسرا إلى 831 والإصابات إلى نحو 24900

أعلنت السلطات الصحية في سويسرا، اليوم السبت ارتفاع عدد الوفيات في سويسرا من جراء فيروس كورونا إلى 831 والإصابات إلى نحو 24900، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وأكدت السلطات الصحية السويسرية، أن هناك 246 حالة لكل 100 ألف نسمة. واوضح بيان على موقع هيئة الصحة على الإنترنت: "سويسرا لديها الآن واحدة من أعلى الحالات (246 100 الف) في أوروبا".

بالتزامن مع تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا القاتل في العالم، أطلقت منظمة الصحة العالمية، تحذيرات جديدة للمواطنين، في إطار مكافحة الفيروسات، والبعد عن التجمعات والبقاء بالمنزل، مع توضيح الفرق بين الحجر الصحي والعزل.

وتسبب تفشي فيروس كورونا الذي يواصل حصد الأرواح رغم الإجراءات الاحترازية العديدة التي جرى تطبيقها لوقف انتشاره، في رعب عالمي.

هذا وحذرت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.