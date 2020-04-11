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وزير الرياضة يتفقد الإنشاءات الجارية بمراكز شباب أهالينا والهايكستب والأسمرات

السبت 11/أبريل/2020 - 01:59 م
الجولة
الجولة
أسماء قورة
قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بجولة تفقدية لعدد من مراكز الشباب بمحافظة القاهرة شملت كل من مركز شباب "أهالينا، الهايكستب"، ومراكز التنمية الشبابية والرياضية بالأسمرات لمتابعة الأعمال الإنشائية الجارية بهم.

وخلال جولته طالب وزير الشباب والرياضة بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية والتطويرية الجارية وفقًا للتوقيتات المحددة، مشيدا بجهود الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة بتطبيق المواصفات والمعايير المتبعة في هذا الشأن.

وأثنى الدكتور أشرف صبحي على كافة أعمال التطوير بمركز شباب أهالينا والذي يعتبر واحدًا من المشروعات الهامة التى تخدم المواطنين بمنطقة السلام، مشيرًا إلى أن الوزارة ماضية في تحقيق إستراتيجيتها وفقًا لرؤية الدولة في تحويل مراكز الشباب لمراكز خدمة مجتمعية، تساهم في تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة.

ولفت وزير الرياضة إلى أن مركز شباب أهالينا سيكون إضافة جديدة للبنية التحتية الشبابية والرياضية في مصر حيث أنه سيخدم ما يقرب من ٢٤٠٠ اسرة من ساكني مشروع الاسكان الجديد بالإضافة إلى السكان المجاورين لمركز الشباب، ويقام علي مساحة ٧٣٠٠ متر مسطح، يحتوي علي مبني اداري ارضي وثلاثة ادوار، حمام سباحة نصف اولمبي، عدد ٢ ملعب خماسي، حديقة اطفال، مناطق مفتوحة ومسطحات خضراء بالاضافة الي محال تجارية.

وعلى جانب آخر، شدد الدكتور أشرف صبحي، على الانتهاء من كل الأعمال الجارية بمركز شباب الهايكستب، مطالبًا القائمين على الأعمال التطويرية والهندسية بعدم التأخير، وأن يتم التنفيذ وفقا للمواصفات المتفق عليها.

كما قام وزير الشباب والرياضة بتفقد مشروع مركز التنمية الشبابية والرياضية بالأسمرات لرصد معدل إنجاز إنشاءات المشروع على أرض الواقع والذى يشمل منطقة ملاعب بالأبعاد القانونية وملاعب خماسية وملاعب متعددة أغراض وحمام سباحة أولمبي وحمام سباحة تدريبي وحمام سباحة للأطفال، ومبني اجتماعي، وصالة جيم، واطلع الوزير خلال جولته بالمدينة على عدد من النماذج التى من المقرر استخدامها فى أعمال التشطيبات النهائية للمنشآت الرياضية بالمركز.

وكان قد وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مديري المديريات بالتوسع فى تنفيذ الأنشطة والفعاليات عبر الوسائل الإليكترونية أون لاين، وطرح تنفيذ المبادرات الثقافية والفنية فى جميع المحافظات فى نفس التوقيت.

جاء ذلك خلال اجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع مديري مديريات الشباب والرياضية؛ لرصد الوضع الحالي داخل كل مديرية، والمجهودات المبذولة على صعيد متابعة تنفيذ قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء باستمرار غلق الهيئات الشبابية والرياضية، ومنع التجمعات لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح الوزير، أن الفعاليات التى يتم تنفيذها مثل مبادرة "الفن فى البلكونة" التى تتاح أمام الشباب من أجل المشاركة بها، وإظهار مواهبهم الفنية، مطالبًا بتوحيد آليات بث الأنشطة والفعاليات من خلال البوابة الاليكترونية للوزارة وقناة اليوتيوب وإذاعة الشباب الخاصة بالوزارة.
وزير الرياضة يتفقد الإنشاءات الجارية بمراكز شباب أهالينا والهايكستب والأسمرات
وزير الرياضة يتفقد الإنشاءات الجارية بمراكز شباب أهالينا والهايكستب والأسمرات
وزير الرياضة يتفقد الإنشاءات الجارية بمراكز شباب أهالينا والهايكستب والأسمرات
وزير الرياضة يتفقد الإنشاءات الجارية بمراكز شباب أهالينا والهايكستب والأسمرات
وزير الرياضة يتفقد الإنشاءات الجارية بمراكز شباب أهالينا والهايكستب والأسمرات
وزير الرياضة يتفقد الإنشاءات الجارية بمراكز شباب أهالينا والهايكستب والأسمرات
وزير الرياضة يتفقد الإنشاءات الجارية بمراكز شباب أهالينا والهايكستب والأسمرات
وزير الرياضة يتفقد الإنشاءات الجارية بمراكز شباب أهالينا والهايكستب والأسمرات
وزير الرياضة يتفقد الإنشاءات الجارية بمراكز شباب أهالينا والهايكستب والأسمرات
وزير الرياضة يتفقد الإنشاءات الجارية بمراكز شباب أهالينا والهايكستب والأسمرات

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