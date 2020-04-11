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سادات العالمي يرد على حمو بيكا وأحمد الفيلو بمهرجان "رد فعل"

السبت 11/أبريل/2020 - 02:00 م
بوابة الفجر
سعد نبيل

طرح نجم المهرجانات الشعبية، السادات العالمي، مهرجان جديد يحمل عنوان "رد فعل هي مش حرب"، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي "يوتبو"، وحصد المهرجان على نسبة مشاهدة عالية منذ طرحه.

 

مهرجان"رد فعل هي مش حرب"، من غناء سادات العالمي، ومن كلمات المجذوب، وتوزيع احمد فيجو، ويعد هذا المهرجان ردًا من "العالمي"، على الأزمة التي وقعت بينه وبين نجوم المهرجانات داخل محافظة الإسكندرية، وهم حمو بيكا، ونور التوت، واحمد الفيلو، وعلي قدورة.

 

سادات، يعترف دائمًا أنه لم يكن مطرب أو مغني لكنه "مؤدي"، يحاول توصيل رسالة محددة لفئة الشباب بالتحديد، من خلال كلمات المهرجان، التي نجاح في تحقيق نسبة مشاهدة غير متوقعه تخطت حاجز المليون في جميع مهرجاناته.



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