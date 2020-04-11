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المكتبة الرقمية وزارة التربية والتعليم | الاستعلام عن اكواد الطلاب بالرقم القومي studea.emis.gov عبر رابط الوزارة Inquire now

السبت 11/أبريل/2020 - 02:03 م
المكتبة الرقمية وزارة التربية والتعليم
المكتبة الرقمية وزارة التربية والتعليم

المكتبة الرقمية وزارة التربية والتعليم | الاستعلام عن اكواد الطلاب بالرقم القومي studea.emis.gov عبر رابط الوزارة Inquire now

المكتبة الرقمية وزارة التربية والتعليم، يمكنكم الآن الاستعلام عن اكواد الطلاب للبحث بالرقم القومي من خلال الرابط التالي studea.emis.gov، حيث قامت وزارة التربية والتعليم بنشر مقطع فيديو على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، واستعرض وزير التربية والتعليم المشاريع البحثية التي يطلبها الطلاب وراجع ثلاثة من الدراسات التي يجب على الطلاب اختيارها لعملهم. عدد المواد التي تعتبر الدراسة بمثابة الاختبار النهائي.

ويمكنكم الحصول علي كود الطالب الابتدائي والاعدادي للبحث بالرقم القومي edmodo استعلام عن كود الطالب، أعلنت وزارة التربية والتعليم عن ضرورة إعلام كل طالب بكودته على منصة التعلم الإلكتروني، وتحدث وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي عن تفاصيل البحث المطلوب لجميع المراحل التعليمية من الصف الثالث حتى الصف الثالث في المدرسة الابتدائية، حتى ينتقلوا إلى المستوى التالي.

وتعتبر عملية  الاستعلام عن كلمة المرور ليست صعبة ولا تستغرق وقتًا طويلاً، لأنه يمكنك بسهولة إدخال رابط كلمة مرور الطالب على موقع وزارة التربية والتعليم ، ثم أدخل رمز بلد الطالب في الحقل ذي الصلة ، ثم أدخل تاريخ الميلاد ومقاطعة الطالب، وأخيرًا انقر فوق تسجيل الدخول.

كود الطالب وزارة التربية والتعليم
يجب أن يدخل رمز الطالب الذي تم الحصول عليه من موقع رمز البحث إلى الموقع الرسمي لإجراء بحث edmodo ، وهو موقع توصي به وزارة التربية والتعليم بحيث يمكن إجراء البحث على الموقع وتحميله حتى يحصل الطالب وطالب العام الدراسي على النتائج في الوقت الحالي ، يبحث الطلاب والطالبات من درجات مختلفة عن رموز الطلاب من أجل التسجيل في منصة edmodo التعليمية لفهم مواضيع البحث من خلال المعلمين.

المكتبة الرقمية وزارة التربية والتعليم | الاستعلام عن اكواد الطلاب بالرقم القومي studea.emis.gov عبر رابط الوزارة Inquire now

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