مبابي يهدد انتقال بوجبا لريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم، عن متغيرات جديدة، بشأن رغبة ريال مدريد في ضم الثنائي الفرنسي الدولي، بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد، وكيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، خلال الصيف المقبل.





وأوردت صحيفة " ديلي ستار " البريطانية اليوم، أن نادي ريال مدريد لن يتمكن من ضم النجمين خلال الميركاتو القادم.





وأضافت الصحيفة، أن ضم النجمين سيسبب أزمة مالية لريال مدريد، وقد يعرض النادي لعقوبات بسبب قواعد اللعب المالي النظيف.





وأكدت الصحيفة، أن ضم مبابي هي الأولوية لإدارة ريال مدريد برئاسة " فلورنتينو بيريز " حيث يرى أن تدعيم الهجوم أهم من تدعيم الوسط حالياً.





وبررت الصحيفة الرغبة في ضم مبابي، لتواجد اللاعب " فيدريكو فالفيردي " في هذا الموقع، فضلاً عن عودة الثنائي " داني سيبايوس " و " مارتن أوديجارد " من إعارتيهما من أرسنال وريال سوسيداد على الترتيب.





وتشير التقارير، أن الفرصة ستكون سانحة أمام يوفنتوس الإيطالي لضم بوجبا، إذا قرر ريال مدريد الإنسحاب رسمياً من تلك الصفقة.





في سياق متصل، يحاول نادي باريس سان جيرمان إغراء مبابي بكل السبل، لإقناعه بتمديد تعاقده مع الفريق، والذي ينتهي في صيف 2022.



