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7 إرشادات من مطار الملك خالد للعائدين من الخارج

السبت 11/أبريل/2020 - 02:08 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
من خلال حملة “حرصًا منا على سلامتك”، وجهت إدارة مطار الملك خالد الدولي بالرياض عدة رسائل توعوية للمواطنين العائدين من الخارج، ضمن الإجراءات الاحترازية، لمنع تفشي عدوى فيروس “كورونا”.

ووفقًا لصحيفة "عاجل"، دعت إدارة المطار العائدين من الخارج بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، ومن ضمنها، تجنب مصافحة الأشخاص داخل صالات المطار، والوقوف على ملصق المسافة الآمنة الموجود على أرضية المسارات.

ومن ضمن الإرشادات، عدم ملامسة الأسطح والأمتعة التي لا تخصهم، وتغيير الكمامات القديمة بأخرى جديدة وارتدائها بطريقة صحيحة، مع تجنب ملامسة العين والأنف والفم، واتباع كافة التعليمات والتوجيهات من قبل موظفي المطار.

وكانت وزارة الصحة السعودية قد شددت على ضرورة التباعد الاجتماعى للحد من انتشار هذا الوباء، وأن الإجراءات الاحترازية التي أقرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد - 19) تُعد من أهم الإجراءات التي من شأنها التقليل من عدد الإصابات، مؤكدة أن بقاء الناس في منازلهم فيه حماية للمجتمع من انتشار الفيروس.

وأضافت الوزارة فى تصريحات سابقة، أن التزام المجتمع بالإجراءات في هذه المرحلة يُعد أمرا أساسًا، وإجراءً فعّالا لمنع انتقال فيروس كورونا الجديد، بالإضافة إلى الالتزام بإجراءات العزل المنزلي للمخالطين للحالات الإيجابية حتى تظهر نتائج العينة وحتى تنتهي فترة الحجر الصحي التي تمتد إلى 14يومًا، إلى جانب تقليل الخروج إلى الأماكن العامة وخاصة مواقع التسوق.

هذ وكشف عبد الرحمن اليوبي، مدير جامعة الملك عبد العزيز عن إنجازين كبيرين، يتمثل أولهما في تطوير لقاح ضد فيروس متلازمة الشرق الأوسط التنفسية، ويتعلق الثاني بالفيروس التاجي الجديد.

وأوضح اليوبي في لقاء تلفزيوني، أن مركز الملك فهد للبحوث الطبية في جامعة الملك عبد العزيز، قام بتطوير لقاح ضد فيروس كورونا الذي انتشر في المملكة عام 2012، مشيرا إلى أن اللقاح الجديد سيوزع قريبا في الأسواق.

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