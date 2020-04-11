Advertisements

محافظ القاهرة: مخزون السلع الاستراتيجية والبترولية يكفي 3 أشهر

السبت 11/أبريل/2020 - 02:10 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، إنهم يقومون بحملات مكثفة على مختلف أنحاء محافظة القاهرة لمواجهة أي حالات تعدي، وإزالتها فورا، وعرض مرتكبي المخالفة على النيابة العسكرية.

وأشار "عبدالعال"، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم السبت، إلى أن الدولة لن تسمح بأي مخالفات أو حالات تعدي، مناشدا المواطنين عدم التعامل مع أي عقار قبل التأكد من الاشتراطات ووجود الرخص اللازمة، مضيف أنه جاري العمل على إزالة عدد من المناطق غير الآمنة، ونقل قاطنيها إلى سكن آمن يليق بهم.

وأوضح أن اجتماع مجلس المحافظين مع رئيس الوزراء عبر "الفيديو كونفرانس" كان للاطمئنان على الوضع، منوها بأن رصيد المواد البترولية والسلع الاستراتيجية كافي لمدة 3 شهور.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الجمعة، عن خروج 36 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، جميعهم مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 384 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 505 حالات، من ضمنهم الـ 384 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 95 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريين، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الجمعة، هو 1794 حالة من ضمنهم 384 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و135 حالة وفاة، موضحًا أن 30 ٪؜ منهم توفوا قبل الوصول إلى المستشفيات.

وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مستشفيات العزل مستشفى عزل محافظات محافظ القاهرة تواصل الصحه بوابة الفجر المصابين بفيروس كورونا الفيروس كورونا الفجر

أخبار تهمك

بيان جديد من الفريق المصري مكتشف علاج فيروس كورونا

منذ يوم

الهند تسمح بتصدير عقار الهيدروكسي كلوروكين إلى 13 دولة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف حقيقة وقف تصوير مسلسل منى زكي لإصابة مساعدتها بـ"كورونا"

منذ حوالي 12 ساعة

منظمة الصحة العالمية تدرس إصابة بعض المتعافين من كورونا مرة إخرى

منذ ساعتين و 14 دقيقة

تركي آل الشيخ يكشف مفاجأة عن أحمد فتحي

منذ حوالي 18 ساعة

القوى العاملة: وفاة مصري بكورونا في السعودية

منذ 38 دقيقة

فايلر يرفض طلب الأهلي بشأن بديل "فتحي" ويتخذ قرارا مفاجئا

منذ ساعتين

فايلر يطرد 5 لاعبين من الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

لجنة التخطيط بالأهلي تعرض على فايلر صفقة غير متوقعة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل و رسمياً.. الاتحاد الإفريقي يعلن تأجيل دوري الأبطال والكونفدرالية لأجل غير مسمى

منذ حوالي 13 ساعة

أستاذة بجامعة أوكسفورد تزف بشرى بشأن موعد ظهور لقاح ضد كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. حسن راتب يتوجه بالشكر لـ"محمد الباز" بعد إعلان رحيله عن "٩٠ دقيقة"

منذ يومين

مستشار الرئيس يزف بشرى بشأن علاج كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يحسم مصير عودة الجوكر

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة.. السبب الحقيقي وراء تجديد عقد محمود علاء مع الزمالك

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل.. الأسعار الجديدة للبنزين بعد خفضها

منذ حوالي 18 ساعة

موضوعات متعلقة

الصحة العالمية: نتوقع ارتفاع وفيات كورونا في العالم كثيرا

خبر سار.. الصحة تصدر بيانا عاجلا بشأن مصابى كورونا

ارتفاع حالات الشفاء.. "الصحة" تزف خبرا سارا بشأن كورونا.. وتُعلن عدد الإصابات الجديدة

عاجل.. الصحة: تسجيل 41 حالة إيجابية بفيروس كورونا..و6 وفيات

"الصحة" تعلن تسجيل 40 حالة جديدة بفيروس كورونا.. وبشرى سارة في نسب المتعافين

عاجل.. إيطاليا تسجل أكثر من 97 ألف إصابة بفيروس كورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:56 م

القوى العاملة: وفاة مصري بكورونا في السعودية

مستشار الرئيس يزف بشرى بشأن علاج كورونا

08:25 ص

أستاذة بجامعة أوكسفورد تزف بشرى بشأن موعد ظهور لقاح ضد كورونا

11:37 ص

فايلر يرفض طلب الأهلي بشأن بديل "فتحي" ويتخذ قرارا مفاجئا

12:34 م

تركي آل الشيخ يكشف مفاجأة عن أحمد فتحي

08:57 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر