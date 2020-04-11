عضو "صحة النواب": لا داعٍ لرفض الأهالي دفن جثث ضحايا كورونا

قال أيمن أبو العلا، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار: إن الدولة بمؤسساتها كافة تقوم بدورها في المواجهة الشاملة لجائحة فيروس كورونا.

وأضاف في بيان اليوم السبت، أن جهود الدولة المبذولة، تمثل نموذجًا في التعاطي لهذه الأزمات الصحية، سواء على مستوى الإجراءات والتدابير الاحترازية أو التعامل مع الضحايا وخاصة فيما يتعلق بطريقة الغسل والدفن.





وعلق "أبو العلا" على تزايد ظاهرة رفض الأهالي ببعض المحافظات، دفن ضحايا فيروس كورونا في المقابر، وعدم استلام الجثامين، بداعي الخوف من انتقال العدوى، والتي كانت آخر مشاهدها بمحافظة الدقهلية، ومن قبلها محافظة البحيرة.





وتابع أن وزارة الصحة طمأنت جموع المصريين منذ البداية، بشأن طريقة الدفن والغسل لضحايا كورونا، حيث يتم عند الوفاة إكمال التعامل مع الحالات بنفس إجراءات العزل (رزاز تلامس) كما هو متبع، وبعد الغسل والتكفين يتم النقل بسيارة إسعاف، والجثمان داخل الكيس غير المنفذ للسوائل عبر صندوق مغلق لا يفتح إلا بالمدفن.





وأردف أن من يتولى عملية الدفن، يلتزم بارتداء الواقيات الشخصية، بمشاركة أقل عدد ممكن من المواطنين قائلا: "الإجراءات الاحترازية التدابير الخاصة بنقل العدوى يتم اتباعها في طريق الغسل والدفن وتجمهر الأهالي ورفض الدفن غير مبرر".





وأشار إلى أنه وفقا للإجراءات والتدابير التي يتم القيام بها على مستوى الغسل والتكفين، وأيضا ضوابط الدفن بأقل عدد ممكن من الأهالي، يكون الجثمان المدفون في المقابر غير ناقل للعدوى إطلاقا، ومن ثم من الضروري أن يدرك جموع المواطنين بمختلف محافظات مصر ذلك، ويلتزمون بالضوابط المنصوص عليها.





وأكد أنه لا داعٍ ولا مبرر لمثل هذه التجمعات الرافضة لدفن ضحايا كورونا، التي تسبب إشكاليات مجتمعية كبيرة لها تداعيات سلبية على المجتمع.





أعلى معدل يومي لوفيات كورونا





كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت مساء أمس الجمعة، خروج 36 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، جميعهم مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 384 حالة حتى الأمس.





تسجيل 95 حالة إصابة بكورونا





وأشار إلى تسجيل 95 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريين، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة.





وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 505 حالات، من ضمنهم الـ 384 متعافيًا.





1794 إصابة بكورونا





وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، وإجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 1794 حالة من ضمنهم 384 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و135 حالة وفاة، موضحًا أن 30 ٪؜ منهم توفوا قبل الوصول إلى المستشفيات.





ونفى مُجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.



