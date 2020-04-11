وزيرة الصناعة: تعزيز الشراكة مع "العربية للتصنيع" لتلبية احتياجات السوق





استقبل الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ، والتي قامت بزيارة للهيئة صباح اليوم علي رأس وفد من قيادات الوزارة.





تأتي هذه الزيارة، في إطار تنفيذ خطة الحكومة لتعظيم الإستفادة من كافة الطاقات التصنيعية المتاحة بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية وتعزيز الإعتماد علي الصناعة الوطنية لتلبية احتياجات السوق المحلي ، الأمر الذي يسهم في تنفيذ خطة الدولة نحو احلال الواردات وتخفيض العجز في الميزان التجاري لمصر.





تناولت المباحثات استعراض القدرات التصنيعية بالهيئة العربية للتصنيع وما تتمتع به من خبرات في مجالات الصناعة المختلفة ومنها قطاع الطاقة المتجددة والتجهيزات والأجهزة الطبية ومعالجة وتنقية مياه الصرف الصحي والصناعي والطلمبات والإلكترونيات والتحول الرقمي والبرمجيات والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتصنيع مهمات السكك الحديدية ومترو الأنفاق ، فضلا عن توطين صناعة وسائل النقل صديقة البيئة والسيارات الكهربائية ومجالات التصنيع المتعددة.





في هذا الاطار، أكدت نيفين جامع حرص الوزارة على الإستفادة من الإمكانيات التصنيعية الهائلة والمتطورة بالهيئة العربية للتصنيع، والتي تعد إحدي أهم القلاع الصناعية فى مصر، حيث تمتلك قاعدة صناعية وتكنولوجية ضخمة تمكنها من لعب دور حيوي ومؤثر في تصميم وتصنيع المنتجات والمكونات التي يتم استيرادها من الخارج، مشيرة إلي سعي الوزارة لتعزيز الجهود والشراكة مع العربية للتصنيع للمساهمة في تلبية احتياجات السوق المحلي من المنتجات والمستلزمات والأجهزة الطبية، خاصة في ظل الإجراءات الإحترازية التي تتخذها الحكومة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.









كما أشادت وزيرة التجارة والصناعة بخطط الهيئة العربية للتصنيع لتعزيز التحول الرقمي والخدمات الإلكترونية وتوطين صناعة السيارات الكهربائية صديقة للبيئة والسكك الحديدية ومنظومة المخلفات الصلبة الحديثة، مُؤكدة أن الهيئة شريك رئيسي في تنفيذ الخطة القومية للتصنيع المحلي والمساهمة في تحقيق إستراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية وتنمية الصادرات.





من جانبه، استعرض الفريق عبد المنعم التراس رؤية الهيئة العربية للتصنيع بشأن تعميق التصنيع المحلي وآليات تعزيز التعاون مع المؤسسات الصناعية بالدولة في مجالات الصناعة المختلفة وتدريب الكوادر البشرية وفقا لأحدث نظم التدريب الحديثة، مؤكداً علي أهمية تعزيز التعاون المشترك مع وزارة التجارة والصناعة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية وخفض الواردات طبقا للمواصفات والمعايير العالمية.





وأضاف أن العربية للتصنيع تضع كافة إمكانياتها لتدبير وتصنيع كافة إحتياجات الدولة والمؤسسات الصناعية لتخطي هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها العالم والآثار السلبية بسبب الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.





كما لفت "التراس" إلي التعاون الوثيق مع كافة المراكز البحثية والجامعات لزيادة نسب المكون المحلي واهتمام الهيئة العربية للتصنيع بتوسيع آفاق الشراكات والتعاون مع كبري الشركات العالمية بما يسهم فى نقل الخبرات الفنية وتوطين التكنولوجيا الحديثة وتدريب الكوادر البشرية.





وأوضح أن العربية للتصنيع وضعت التصدير ودعم التصنيع بدول القارة الافريقية علي رأس أولوياتها خلال المرحلة الحالية ، وهو الأمر الذى يتطلب تعاون وتكامل وثيق مع وزارة التجارة والصناعة، التي أعدت رؤية شاملة لزيادة التواجد المصري فى دول القارة السمراء.





وخلال تفقدها، معرض المنتجات والإمكانيات التصنيعية بالهيئة العربية للتصنيع، أشادت نيفين جامع بمجهودات الهيئة لزيادة نسب التصنيع المحلي في مجالات الصناعة المختلفة، مؤكدة أن الوزارة على أتم الإستعداد لتقديم كافة التسهيلات والتعاون لتحقيق أقصي إستفادة ممكنة من إمكانيات العربية للتصنيع لتعميق التصنيع المحلي في الصناعات القومية، خاصة في ظل تفعيل قانون تفضيل المنتجات المصرية بالعقود الحكومية.



