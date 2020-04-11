هيثم شاكر لـ"الفجر الفني": أوشكت على الانتهاء من تصوير "حب عمري"

قال الفنان هيثم شاكر، إنه على وشك الانتهاء من تصوير مشاهده ضمن أحداث مسلسله "حب عمري" والذي من المقرر عرضه في شهر رمضان.

وأضاف هيثم، في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" لم يتبقى سوى أسبوع واحد فقط وننتهي من تصويره بالكامل.

ويغني هيثم، أغنيه تتر مسلسله الجديد "حب عمري" والتي تحمل اسم "ما تبقاش طماع" وهي من كلمات أمير طعيمة، وألحان رامي جمال، وتوزيع أحمد إبراهيم.

مسلسل "حب عمري" تأليف فداء الشندويلى وإخراج عبد العزيز حشاد، مدير التصوير نزار شاكر، وبطولة هيثم شاكر وسهر الصايغ ومنة فضالى ومى القاضى وأحمد كرارة وحنان سليمان وأمانى كمال وديانا هاشم وسامح الصريطى وتامر فرج وعدد آخر من الفنانين.

مسلسل "حب عمري" يعد التجربة التمثيلية الثانية لهيثم شاكر بعدما قدم "أرض جو" مع غادة عبد الرازق في شهر رمضان 2018 وتغيب بعدها رغم العروض التي تلقاها إلا أنه انشغل بالتحضير لألبومه "معرفة قديمة" الذى طرحه العام الماضي، وحقق ألبوم"معرفة قديمة" للفنان هيثم شاكر، نجاحًا ساحقًا بمواقع السوشيال ميديا، كما حققت أغاني الألبوم نسب مشاهدة عالية عبر موقع الفيديوهات العالمي"يوتيوب".