Advertisements

هيثم شاكر لـ"الفجر الفني": أوشكت على الانتهاء من تصوير "حب عمري"

السبت 11/أبريل/2020 - 02:17 م
بوابة الفجر
نور طلعت

قال الفنان هيثم شاكر، إنه على وشك الانتهاء من تصوير مشاهده ضمن أحداث مسلسله "حب عمري" والذي من المقرر عرضه في شهر رمضان.

 

وأضاف هيثم، في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" لم يتبقى سوى أسبوع واحد فقط وننتهي من تصويره بالكامل.

 

ويغني هيثم، أغنيه تتر مسلسله الجديد "حب عمري" والتي تحمل اسم "ما تبقاش طماع" وهي من كلمات أمير طعيمة، وألحان رامي جمال، وتوزيع أحمد إبراهيم.

 

مسلسل "حب عمري" تأليف فداء الشندويلى وإخراج عبد العزيز حشاد، مدير التصوير نزار شاكر، وبطولة هيثم شاكر وسهر الصايغ ومنة فضالى ومى القاضى وأحمد كرارة وحنان سليمان وأمانى كمال وديانا هاشم وسامح الصريطى وتامر فرج وعدد آخر من الفنانين.

 

مسلسل "حب عمري" يعد التجربة التمثيلية الثانية لهيثم شاكر بعدما قدم "أرض جو" مع غادة عبد الرازق في شهر رمضان 2018 وتغيب بعدها رغم العروض التي تلقاها إلا أنه انشغل بالتحضير لألبومه "معرفة قديمة" الذى طرحه العام الماضي، وحقق ألبوم"معرفة قديمة" للفنان هيثم شاكر، نجاحًا ساحقًا بمواقع السوشيال ميديا، كما حققت أغاني الألبوم نسب مشاهدة عالية عبر موقع الفيديوهات العالمي"يوتيوب".


أخبار تهمك

تركي آل الشيخ يكشف مفاجأة عن أحمد فتحي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. حسن راتب يتوجه بالشكر لـ"محمد الباز" بعد إعلان رحيله عن "٩٠ دقيقة"

منذ يومين

بيان جديد من الفريق المصري مكتشف علاج فيروس كورونا

منذ يوم

القوى العاملة: وفاة مصري بكورونا في السعودية

منذ 42 دقيقة

أستاذة بجامعة أوكسفورد تزف بشرى بشأن موعد ظهور لقاح ضد كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل و رسمياً.. الاتحاد الإفريقي يعلن تأجيل دوري الأبطال والكونفدرالية لأجل غير مسمى

منذ حوالي 13 ساعة

مستشار الرئيس يزف بشرى بشأن علاج كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يحسم مصير عودة الجوكر

منذ حوالي 7 ساعات

الهند تسمح بتصدير عقار الهيدروكسي كلوروكين إلى 13 دولة

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. السبب الحقيقي وراء تجديد عقد محمود علاء مع الزمالك

منذ ساعة و 15 دقيقة

لجنة التخطيط بالأهلي تعرض على فايلر صفقة غير متوقعة

منذ حوالي 5 ساعات

فايلر يطرد 5 لاعبين من الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأسعار الجديدة للبنزين بعد خفضها

منذ حوالي 18 ساعة

فايلر يرفض طلب الأهلي بشأن بديل "فتحي" ويتخذ قرارا مفاجئا

منذ ساعتين

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف حقيقة وقف تصوير مسلسل منى زكي لإصابة مساعدتها بـ"كورونا"

منذ حوالي 12 ساعة

منظمة الصحة العالمية تدرس إصابة بعض المتعافين من كورونا مرة إخرى

منذ ساعتين و 19 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:56 م

القوى العاملة: وفاة مصري بكورونا في السعودية

مستشار الرئيس يزف بشرى بشأن علاج كورونا

08:25 ص

أستاذة بجامعة أوكسفورد تزف بشرى بشأن موعد ظهور لقاح ضد كورونا

11:37 ص

فايلر يرفض طلب الأهلي بشأن بديل "فتحي" ويتخذ قرارا مفاجئا

12:34 م

تركي آل الشيخ يكشف مفاجأة عن أحمد فتحي

08:57 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر