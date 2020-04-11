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على رأسهم السيسي.. وزراء ظهروا بالكمامة وقاية من كورونا (صور)

السبت 11/أبريل/2020 - 02:17 م
الرئيس
الرئيس
أحمد القاسم
في رسالة تدل على أن المسئولين قدوة لشعوبهم، ظهر عدد من المسئولين وكبار الدولة مرتدين الكمامة لإيصال رسالة بأهمية اتخاذ الإجراءات الوقائية في ظل محاربة الدولة ككل، لفيروس كورونا الذي ظهر في عدة محافظات مختلفة.

وفي السطور التالية، ترصد بوابة الفجر، أبرز الوزراء، وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أثناء ارتداء الكمامات:

الرئيس السيسي

البداية كانت مع الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي ظهر بالكمامة، وذلك خلال تفقده العناصر والمعدات والأطقم التابعة للقوات المسلحة المخصصة لمعاونة القطاع المدني بالدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المُستجد.

رئيس الوزراء

وفي الساعات الأخيرة، بدأ رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي يطبق الطريقة نفسها، عندما ظهر مرتديا الكمامة وذلك خلال تفقده مصنعا لإنتاج العدادات بمدينة العاشر من رمضان، ضمن جولة تفقدية يجريها في مصانع المدينة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

كامل الوزير
وقبل ذلك ارتدى المهندس كامل الوزير، وزير النقل، الكمامة كإجراء وقائي من فيروس كورونا المستجد، خلال جولته لتفقد أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائري، ليكون قدوة لغيره من العمال الذين يعملون في مثل تلك المشروعات خلال الفترة الحالية.

هالة زايد

أما الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، فظهرت مرتدية الكمامة عدة مرات، كانت أولها خلال استقبال طائرة المصريين العائدين من الصين بمطار العلمين، وذلك في بداية الأزمة عندما تفشى الفيروس في مدينة ووهان الصينية.

نفين القباح

كما ارتدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، الكمامة الوقائية خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد فى مقر الوزارة لإعلان أسماء الأمهات المثاليات، وذلك كان بمثابة رسالة مباشرة لكبار السن بضرورة إرتداء الكمامة والحفاظ على الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.

مصر تسجل أعلى نسبة وفيات

وسجلت مصر أعلى معدل وفيات يومية نتيجة الإصابة بفيروس كورونا، حيث توفي 17 شخصًا، أمس الجمعة.

وقالت وزارة الصحة: إن إجمالي عدد الوفيات في البلاد، ارتفع ليسجل 135 وفاة، مشيرًا إلى أن 30 شخصًا منهم توفوا قبل الوصول للمستشفيات.

وأضافت أنه تم تسجيل 95 إصابة جديدة بالمرض، ليصل إجمالي عدد المصابين 1794، كما بلغ عدد المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا في مصر، بحسب متحدث وزارة الصحة، 384 شخصًا، وعدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية، ارتفع ليصبح 505 حالات، من بينهم المتعافين من المرض.

على رأسهم السيسي.. وزراء ظهروا بالكمامة وقاية من كورونا (صور)
على رأسهم السيسي.. وزراء ظهروا بالكمامة وقاية من كورونا (صور)
على رأسهم السيسي.. وزراء ظهروا بالكمامة وقاية من كورونا (صور)
على رأسهم السيسي.. وزراء ظهروا بالكمامة وقاية من كورونا (صور)
على رأسهم السيسي.. وزراء ظهروا بالكمامة وقاية من كورونا (صور)
على رأسهم السيسي.. وزراء ظهروا بالكمامة وقاية من كورونا (صور)
على رأسهم السيسي.. وزراء ظهروا بالكمامة وقاية من كورونا (صور)
على رأسهم السيسي.. وزراء ظهروا بالكمامة وقاية من كورونا (صور)

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