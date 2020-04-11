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بسبب كورونا.. برلماني يطالب بمحاكمات عسكرية للمحرضين ضد الدولة

السبت 11/أبريل/2020 - 02:17 م
سعيد حساسين
سعيد حساسين
عبداللطيف هيبة
وجه سعيد حساسين عضو مجلس النواب، التحية للمجلس الأعلى للإعلام برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، على قراره بحجب 4 حسابات على مواقع السوشيال ميديا لتحريضها على عدم تنفيذ قرارات حظر التجول.

وتساءل "حساسين" في بيان له اليوم قائلا: لماذا لم تتخذ الدولة الإجراءات القانونية ضد أصحاب هذه الحسابات بإحالتهم إلى المحاكمات العسكرية العاجلة خاصة أن الحسابات الـ 4 تضم مليون و500 ألف متابع وتمتلكهما فتاتان بثتا فيديوهات تحرض المواطنين على عدم الامتثال لقرارات حظر التجول طبقا للبيان الصادر من المجلس الأعلى للإعلام".

كما تساءل عضو مجلس النواب عن أسباب عدم نشر المجلس الأعلى للإعلام أسماء القائمين على هذه الحسابات على مواقع السوشيال ميديا خاصة خلال هذه المرحلة التى تتضافر فيها جهود جميع أجهزة الدولة بداية بمؤسسة الرئاسة وجميع مؤسسات الدولة والشعب المصرى العظيم في الحرب ضد فيروس كورونا المستجد.

وطالب النائب بعمل قائمة سوداء تتضمن جميع أسماء كل من يستغلون فيروس كورونا ضد الدولة ونشر هذه الأسماء في جميع وسائل الإعلام وإحالة مرتكبيها إلى المحاكمات العسكرية العاجلة وإعلان الأحكام الصادرة ضدهم حتى يكونوا عبرة لكل من يحاول الإساءة إلى الدولة ونشر الفوضى والمساس بأمن واستقرار مصر.


أعلى معدل يومي لوفيات كورونا

كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت مساء أمس الجمعة، عن خروج 36 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، جميعهم مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 384 حالة حتى الأمس.

وأشار إلى تسجيل 95 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريين، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 505 حالات، من ضمنهم الـ 384 متعافيًا.

1794 إصابة بكورونا

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، وإجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 1794 حالة من ضمنهم 384 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و135 حالة وفاة، موضحًا أن 30 ٪؜ منهم توفوا قبل الوصول إلى المستشفيات.

ونفى مُجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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مستشفيات العزل محاكمات بوابة الفجر المصابين بفيروس كورونا الفجر السوشيال ميديا

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