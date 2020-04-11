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الدولار يسجل أكبر خسارة أسبوعية بعد تراجع الطلب

السبت 11/أبريل/2020 - 02:16 م
بوابة الفجر

تكبد الدولار خسارة أسبوعية أمس، بعد أن تقلص الطلب على الملاذ الآمن بفعل برنامج إقراض جديد ضخم لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) للشركات الصغيرة ومؤشرات على تباطؤ معدل الإصابات بفيروس كورونا.


وبحسب "رويترز"، تقدم الجنيه الاسترليني مقابل الدولار واليورو في الوقت، الذي تنفست فيه الأسواق الصعداء بعد أن غادر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون العناية الفائقة عقب دخوله المستشفى لمعاناته أعراض (كوفيد - 19).


وقفز الدولار الأسترالي 6 في المائة مقابل نظيره الأمريكي هذا الأسبوع، ما يسلط الضوء على انحسار التوتر في الأسواق العالمية. والعملة الأسترالية شديدة التأثر بالإقبال على المخاطر بسبب اعتماد أستراليا على الصين وتجارة السلع الأولية العالمية.


كما تمسكت عملات الدول المنتجة للنفط بمكاسبها مقابل الدولار، بسبب اتفاق بين "أوبك" وحلفائها لخفض إمدادات النفط بمستوى قياسي سيكفي لتعويض أثر انهيار الطلب العالمي على الوقود.


وتحسن الإقبال على المخاطرة هذا الأسبوع بفضل مؤشرات أولية على أن الجائحة تتباطأ في مراكز التفشي في الولايات المتحدة وأوروبا، لكن الحذر ما زال ينتاب بعض المحللين بالنظر إلى قلة المعلومات عن الفيروس واستمرار معاناة كثير من الدول جراء الضرر الاقتصادي الضخم الناجم عن التفشي.


ومقابل اليورو، استقر الدولار في أحدث تعاملات عند 1.0941 دولار، ويتجه صوب الانخفاض 1.3 في المائة على أساس أسبوعي.


وجرى تداول الدولار عند 0.9657 فرنك سويسري، ليسجل انخفاضا 1.1 في المائة على أساس أسبوعي.
وسجل الدولار في أحدث تعاملات 108.41 ين، دون تغيير خلال الأسبوع، إذ عوضت مخاوف بشأن زيادة الإصابات بفيروس كورونا وإعلان حالة الطوارئ في اليابان أثر مبيعات للدولار.


وفي بر الصين الرئيس، اتجه اليوان صوب الصعود 0.8 في المائة مقابل الدولار على أساس أسبوعي في الوقت، الذي تواصل فيه الصين الإعلان عن انخفاض في حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا.


واستقر الاسترليني عند 1.2465 دولار أمس، واتجه صوب تسجيل مكاسب 1.6 في المائة منذ بداية الأسبوع، ومقابل اليورو، حقق الاسترليني مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.


وارتفع الدولار الكندي والكرونة النرويجية والروبل الروسي مقابل الدولار هذا الأسبوع، لكن تحقيقهم لمزيد من المكاسب محل شك.


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