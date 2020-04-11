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ننشر مواعيد صرف رواتب شهر إبريل للعاملين بالجهات الحكومية في الغربية

السبت 11/أبريل/2020 - 02:21 م
الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية
الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية
نجلاء البسيوني
أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن وزارة المالية قررت تقديم مواعيد صرف راتب شهر أبريل الحالي، بحيث تبدأ اعتبارًا من الأحد 19 إبريل.

ووفقًا لبيان وزارة المالية، تم توزيع مواعيد صرف الرواتب للعاملين بالوزارات والجهات التابعة لها والهيئات على أربعة أيام خلال الفترة من 19 إلى 22 أبريل، لتقليل الزحام على ماكينات الصرف الآلى والحد من انتشار فيروس كورونا والمساعدة في التيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وناشد محافظ الغربية العاملين بالجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصرف الآلى، ومراعاة كافة التدابير والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا حفاظا علي سلامتهم.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، عن خروج 29 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم أجنبيان، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 305 حالات.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 439 حالة، من ضمنهم الـ 305 متعافيين.

وأضاف أنه تم تسجيل 110 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم أجنبيان، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات.

وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأربعاء، هو 1560 حالة من ضمنهم 305 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و103 حالات وفاة.


وأكد المتحدث مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
ننشر مواعيد صرف رواتب شهر إبريل للعاملين بالجهات الحكومية في الغربية
ننشر مواعيد صرف رواتب شهر إبريل للعاملين بالجهات الحكومية في الغربية
ننشر مواعيد صرف رواتب شهر إبريل للعاملين بالجهات الحكومية في الغربية
ننشر مواعيد صرف رواتب شهر إبريل للعاملين بالجهات الحكومية في الغربية
ننشر مواعيد صرف رواتب شهر إبريل للعاملين بالجهات الحكومية في الغربية
ننشر مواعيد صرف رواتب شهر إبريل للعاملين بالجهات الحكومية في الغربية
ننشر مواعيد صرف رواتب شهر إبريل للعاملين بالجهات الحكومية في الغربية
ننشر مواعيد صرف رواتب شهر إبريل للعاملين بالجهات الحكومية في الغربية

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