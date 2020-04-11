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خاص.. أول تعليق من الزمالك على تأجيل مباراة الرجاء المغربي في دوري أبطال أفريقيا

السبت 11/أبريل/2020 - 02:19 م
الزمالك
الزمالك
رامي بيشاي

علق أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك على قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بتأجيل مباريات الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم.

 

وقال منصور في تصريحات خاصة لـ "الفجر الرياضي" : "نرحب بقرار الاتحاد الإفريقي بتأجيل مباريات نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، لأن القضاء على المرض وسلامة الإنسان أهم من أي بطولة".

 

وأضاف: هناك استقرار كبير على مد فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبين خلال الفترة الأخيرة، وذلك في ظل توقف النشاط الرياضي وغلق جميع الاندية بسبب مكافحة انتشار فيروس كورونا".

 

وكان من المقرر ان يخوض فريق الزمالك مباراة الذهاب بالدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا أمام الرجاء المغربي في أول مايو القادم، وذلك بعد تخطي الترجي التونسي في دور الثمانية والفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مجموع المباراتين.

 

 

 

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