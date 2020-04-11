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ترامب يقترب من اتخاذ أصعب قرار خلال فترة رئاسته

السبت 11/أبريل/2020 - 02:22 م
ترامب
ترامب
وكالات

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، عن أصعب قرار سوف يتخذه بسبب تفشي فيروس كورونا في الولايات المتحدة.

 

وقال ترامب، في تصريحات صحفية، إن تحديد موعد إعادة فتح البلاد سيكون "أكبر قرار اتخذته على الإطلاق".

 

وأشار ترامب، إلى أنه لن يفعل ذلك حتى تكون الولايات المتحدة آمنة تماما، على الرغم من الدراسات التي تدل على أن انتشار الوباء قد يتباطأ قريبا، مضيفًا : "سأضطر إلى اتخاذ قرار، وآمل فقط أن يكون القرار الصحيح، بلا شك إنه أكبر قرار سأتخذه على الإطلاق".

 

​وأكد ترامب: "لن نفعل أي شيء حتى نعرف أن هذا البلد سيكون بصحة جيدة، لا نريد العودة والبدء في فعل ذلك مرة أخرى(العزل الذاتي)"، لافتًا إلى أنه سيعلن قريبا إطلاق ما سماه فرقة عمل "فتح بلادنا" الثلاثاء المقبل للعمل نحو تحقيق هذا الهدف.

 

وقد ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، أن ترامب اعترف بأنه سيكون من الأفضل اتباع نصيحة خبراء الصحة.

 

وأعلنت السلطات الصحية الأمريكية، تسجيل ما يقرب من 18600 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا التاجي، مع ما يقرب من 40 % من الحالات تحدث في نيويورك، فهي تعتبر مركز تفشي المرض في البلاد، نقلًا عن وكالة سبوتنيك.

 

 

ويضع فيروس كورونا، العالم أجمع أمام مسؤوليات مختلفة؛ ويفرض تعاونا وتنسيقا في الإجراءات الوقائية بين كل الدول، وفقا لقرارات دولية ملزمة للجميع؛ من حيث الوقاية ومحاربة المرض؛ بدلا من الاقتصار على جهود كل دولة منفردة.

 

وتسعى العديد من الدول لإيجاد علاج للفيروس الذي تسبب بوفاة أكثر من 74 ألف شخص حول العالم، وألحق بالاقتصاد العالمي خسائر كبيرة.

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