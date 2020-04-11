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الموت يُفجع عصام كاريكا بسبب "كورونا"

السبت 11/أبريل/2020 - 02:28 م
بوابة الفجر
هبة أحمد

أعلن الملحن والفنان عصام كاريكا، عن وفاة عمه نتيجة إصابته بفيروس "كورونا"، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

 

كتب عصام كاريكا منشورًا قال فيه :"في هذه الجمعة المباركة وفي هذا الشهر الكريم توفي عمى أحمد مكي بإيطاليا بسبب هذا الڤيرس اللعين وبسبب أمراض الشيخوخة وندعو الله أن يحتسبه عند الكريم الرحمن الرحيم شهيدًا بإذن الله"، وانهالت عليه التعليقات بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.

 

وفي سياق آخر، شارك عصام كاريكا في تلحين الأغاني الخاصة بمسرحية "لوكاندة الأوباش"، والمسرحية تم عرضها مؤخرًا في موسم الرياض، وهي من تأليف محمد عز، أحمد فوزي، من بطولةماجد المصري، حسن الرداد، إيمان العاصي، شيماء سيف،مايا دياب،سعد الصغير، حمدي الميرغني، هالة فاخر،حسن عبد الفتاح، إنجي على، أوس وأوس،ديكور محمود سامي، واستعراضات مصطفى حجاج، ومن إخراج الدكتور أشرف زكي.

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