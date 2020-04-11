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إخلاء سبيل متهمة بممارسة الدعارة في الدقي

السبت 11/أبريل/2020 - 02:34 م
أرشيفية
أرشيفية
صور عارية ومحادثات..كانت تلك الأشياء الفخ في خطة الفتاة العشرينية، لاستقطاب الزبائن عبر موقع إباحي على الإنترنت، حتى سقطت في قبضة رجال المباحث، وتم القبض عليها، لاتهامها لممارسة الدعارة، بعدما استمعت النيابة لأقوالها، فقرر قاضي المعارضات، بمحكمة شمال الجيزة، إخلاء سبيلها بكفالة ٣٠٠ جنيه.

وأدلت الفتاة العشرينية وتدعى "أ.م"، باعترافات أمام النيابة، والتي أكدت أنها المرة الأولى لممارسة هذا النشاط، فخططت لاستقطاب الزبائن عن طريق عرض صورًا مثيرة لها ومحادثات أيضًا، عبر أحد المواقع الإباحية.

وأفادت التحقيقات، أنه بمجرد عرض الصور والمحادثات، وقع أحد الأشخاص لقضاء سهرة حمراء، فعزمت العقد، وقامت بالاتفاق معه على مبلغ مالي مقابل قضاء سهرة، فكان يصل المبلغ ل ٣ آلاف جنيه في الساعة، وكان يوافق زبائنها على الاتفاق.

وأوضحت التحقيقات، أن الفتاة من محافظة آخرى، وجاءت للقاهرة للبحث عن العمل والدراسة، إلا أن عملت بتلك النشاط، فقررت النيابة حبسها ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

بداية الواقعة، عندما تمكنت الإدارة العامة لمباحث الآداب، من ضبط سيدة في عقدها الثاني قامت بالترويج لنفسها للمارسة الدعارة مقابل الحصول على مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات، وجمع المعلومات والتحريات، قام أحد الأشخاص بالتواصل معها عن طريق الهاتف المحمول، حيث اتفق معها على إقامة العلاقة المحرمة مقابل ٣٠٠٠ جنيه للساعة، وتم القبض عليها.

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بـ"ـنصف كيلو هيروين وأسلحة نارية وذخيرة" أسقط ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة تشكيلا عصابيا، بمنطقة أوسيم شمال المحافظة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من العميد عمرو طلعت، رئيس قطاع شمال الجيزة، بتمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أوسيم، برئاسة الرائد محمد مجدي رئيس مباحث المركز، من ضبط شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، لقيامهما بالإتجار في المواد المخدرة.

وعثر بحوزتهما على اسطوانة لمخدر الهيروين، و267 لفافة لذات المخدر بلغ وزنهم 530 جراما، بندقية آلية، 2 خزينة لذات السلاح و32 طلقة نارية من ذات العيار، 2 ميزان حساس، 3 هواتف محمولة، مبلغ مالي.

وتمكنت القوات من اقتيادهما إلى ديوان المركز، وبمواجهتهما اعترفا أمام العقيد أحمد الوليلي، مفتش مباحث شمال الجيزة بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهواتف المحمول للاتصال بعملائهما والميزانين لتجزئة المواد المخدرة واستخدام السلاح الناري للدفاع عن نشاطهما الإجرامي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية تحت إشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية.

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