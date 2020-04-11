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روسيا تبدأ المرحلة الأولى من التجارب السريرية للقاح من كورونا

السبت 11/أبريل/2020 - 02:34 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

بدأت السلطات الروسية، اليوم السبت، المرحلة الأولى من التجارب السريرية للقاح من فيروس "كورونا المستجد" ستجري على 60 متطوعًا.

 

وفي تصريحات صحفية، قال رينات ماكسيوتوف المدير العام للمركز العلمي الحكومي الروسي (فيكتور): "لقد تم بالفعل تشكيل قائمة من المتطوعين لتجريب هذا اللقاح، وهناك من يرغب باختبار اللقاح على نفسه بين مصممي هذا العقار الطبي لأنهم واثقون من فعاليته وسلامته".. مضيفا "أن المختص إيلناز عمادالدينوف، وهو المصمم الرئيسي لهذا اللقاح، أصر على تسجيل اسمه في القائمة".

 

وأضاف أن التجارب السريرية ستجري على متطوعين أصحاء وفقًا للبروتوكول المعتمد، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من المواطنين الذين يرغبون بالمشاركة في اختبار اللقاح.

 

وتابع ماكسيوتوف: "نحن نتلقى الكثير من الاتصالات الهاتفية بهذا الخصوص، من سكان منطقة نوفوسيبيرسك ومناطق أخرى من روسيا".

 

وقد أعلنت السلطات الصحية الروسية، ارتفاع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في عموم روسيا إلى 13584 مصابًا، وذلك بعد تسجيل 1667 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

 

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