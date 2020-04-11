خطوات بسيطة لحماية سيارتك في فصل الربيع

يجب على قائدي السيارات العناية بسياراتهم في فصل الربيع، بأفضل طرق ممكنة، حيث تحتاج السيارة في هذه الفترة من العام إلى برنامج عناية لاستعادة رونقها ومظهرها الجذاب.





- ينصح الخبراء الألمان بغسل السيارة بجهاز تنظيف ذو ضغط عالٍ لتتخلص السيارة من كل الأتربة التي سببتها مياة الأمطار في الشتاء وأدت إلى تجميدها.





- عليك القيام بفحص الطلاء جيدا لعلاج أي خدوش بالسيارة، نتيجة الوحل من فصل الشتاء، عن طريق استخدام أقلام الطلاء التي أثبتت فعاليتها في هذه الحالات.





- الإطارات المخصصة للشتاء لا تتماشى مع فصل الربيع لذلك من الأفضل تغييرها مع فحص ضغط الهواء وضبط نظام مراقبة ضغط الإطارات.





- التوجه بالسيارة لمركز متخصص للتأكد من أن المكابح تعمل بشكل مثالي لأمنك وسلامتك.