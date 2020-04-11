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خطوات بسيطة لحماية سيارتك في فصل الربيع

السبت 11/أبريل/2020 - 02:03 م
بوابة الفجر
يجب على قائدي السيارات العناية بسياراتهم في فصل الربيع، بأفضل طرق ممكنة، حيث تحتاج السيارة في هذه الفترة من العام إلى برنامج عناية لاستعادة رونقها ومظهرها الجذاب.

- ينصح الخبراء الألمان بغسل السيارة بجهاز تنظيف ذو ضغط عالٍ لتتخلص السيارة من كل الأتربة التي سببتها مياة الأمطار في الشتاء وأدت إلى تجميدها.

- عليك القيام بفحص الطلاء جيدا لعلاج أي خدوش بالسيارة، نتيجة الوحل من فصل الشتاء، عن طريق استخدام أقلام الطلاء التي أثبتت فعاليتها في هذه الحالات.

- الإطارات المخصصة للشتاء لا تتماشى مع فصل الربيع لذلك من الأفضل تغييرها مع فحص ضغط الهواء وضبط نظام مراقبة ضغط الإطارات.

- التوجه بالسيارة لمركز متخصص للتأكد من أن المكابح تعمل بشكل مثالي لأمنك وسلامتك.

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