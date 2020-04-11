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أرامكو تعلن تحديث أسعار البنزين وتطبيقها بدءًا من اليوم

السبت 11/أبريل/2020 - 03:12 م
بوابة الفجر

أعلنت شركة أرامكو السعودية تحديث أسعار البنزين، مبينة أن التطبيق سيكون ابتداء من اليوم 11 أبريل 2020.

 وبلغت الأسعار لبنزين 91 نحو 1.31 ريال، وبنزين 95 نحو 1.47 ريال، والديزل 0.47 ريال، والكيروسين 0.64 ريال، وغاز البترول المسال 0.75 ريال. 

وأوضحت الشركة أن تعديل أسعار منتجات الطاقة يتم وفقا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، وأن الأسعار المحلية لمنتجات الطاقة قابلة للتغيير ارتفاعا وانخفاضا تبعا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية. 

وبحسب الشركة، توفر أرامكو السعودية أنواع الوقود لتلبية الاحتياجات اليومية المتجددة للمحركات، إذ يتوافر وقود البنزين بنوعيه 91 و95، لتلبية احتياجات جميع السيارات التي تعمل على البنزين والمباعة في المملكة، كما يتوافر أيضا وقود الديزل ذو الجودة العالية للشاحنات والمركبات الأخرى.

 وبينت أنه لضمان جودة الوقود طوال دورة إنتاجه من المصدر حتى وصوله إلى خزان العملاء، يخضع الوقود لاختبارات عديدة وتصدر بشأنه الشهادات؛ كما يتم حقنه بصبغات مختلفة لتسهيل مهمة التعرف عليه بصريا والتحكم في جودته أثناء الضخ، مشيرة إلى أن جميع أنواع البنزين لديها تتميز بخلوها من الرصاص.


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