اليوم.. إطلاق جولة إرشادية ثالثة بالفيديو من متحف التحرير

أعلنت وزارة السياحة والآثار، اليوم السبت، إطلاق فيديو لجولتها الإرشادية الثالثة، من المتحف المصري بالتحرير، لعرض قطعة أثرية جديدة، اليوم الساعة الثامنة مساءً.





يذكر أن الوزارة، أعلنت في وقت سابق، إطلاق عدد من الفيديوهات لشرح 20 قطعة أثرية في متحف التحرير، ضمن توجهات الدولة لمكافحة انتشار فيرس كورونا، ولدعم حملة "خليك في البيت".





ويتضمن فيديو اليوم، شرحًأ للقلادة الذهبية للملك بسوسنيس الأول، أحد ملوك الأسرة 21، والتي تم اكتشافها حول عنق مومياء الملك والذي حكم في الفترة من "حوالي 1039–991 ق.م".





وتعد القطعة إحدى ثلاث قلائد للملك مصنوعة من الذهب الخالص وتتكون من 14 سلسة من الذهب متفرعة تنتهي بزهور اللوتس تنتهي باثنين من هذه السلاسل يقسم بدوره الي سلسلتين آخرين.





وتتعلق بخمسة صفوف من الأقراص الذهبية الرقيقة مجمعة جنبًا إلى جنب يربطهم مشبك مركزي يحمل اثنين من أسماء الملك.





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وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت مساء أمس الجمعة، خروج 36 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، جميعهم مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 384 حالة حتى الأمس.





تسجيل 95 إصابة جديدة





وأشار إلى تسجيل 95 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريين، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة.





وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 505 حالات، من ضمنهم الـ 384 متعافيًا.





1794 إصابة بكورونا





وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، وإجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 1794 حالة من ضمنهم 384 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و 135 حالة وفاة، موضحًا أن 30 ٪؜ منهم توفوا قبل الوصول إلى المستشفيات.





ونفى مُجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.



