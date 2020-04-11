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وزير الرياضة يتفقد الملعب الرئيسي باستاد القاهرة

السبت 11/أبريل/2020 - 03:19 م
الجولة
الجولة
أسماء قورة
أجرى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، زيارة ميدانية لهيئة إستاد القاهرة الدولي تفقد خلالها إستاد الدراجات وملعب كرة القدم الرئيسي.

وأكد وزير الرياضة، أن الهدف من هذه الزيارة هو التأكيد على أعمال الصيانة الدورية، والحفاظ على تلك المنشآت أثناء فترة توقف الانشطة الرياضية في الوقت الراهن، ضمن إجراءات الحكومة التي إتخذتها بغلق كل المنشآت الشبابية والرياضية وتعليق كافة الانشطة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح أن جولته اليوم تأتي في إطار المتابعات المستمرة لكافة الاعمال الجارية التي تتضمن تطوير المنشآت ورفع كفاءة البنية التحتية لها، وكذلك أعمال الصيانة.

كان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أجري جولة تفقدية لعدد من مراكز الشباب بمحافظة القاهرة شملت كل من مركز شباب "أهالينا، الهايكستب"، ومراكز التنمية الشبابية والرياضية بالأسمرات لمتابعة الأعمال الإنشائية الجارية بهم.

وخلال جولته طالب وزير الشباب والرياضة بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية والتطويرية الجارية وفقًا للتوقيتات المحددة، مشيدا بجهود الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة بتطبيق المواصفات والمعايير المتبعة في هذا الشأن.

وأثنى الدكتور أشرف صبحي على كافة أعمال التطوير بمركز شباب أهالينا والذي يعتبر واحدًا من المشروعات الهامة التى تخدم المواطنين بمنطقة السلام، مشيرًا إلى أن الوزارة ماضية في تحقيق إستراتيجيتها وفقًا لرؤية الدولة في تحويل مراكز الشباب لمراكز خدمة مجتمعية، تساهم في تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة.

ولفت وزير الرياضة أن مركز شباب أهالينا سيكون إضافة جديدة للبنية التحتية الشبابية والرياضية في مصر حيث أنه سيخدم ما يقرب من ٢٤٠٠ اسرة من ساكني مشروع الاسكان الجديد بالإضافة إلى السكان المجاورين لمركز الشباب، ويقام علي مساحة ٧٣٠٠ متر مسطح، يحتوي علي مبني اداري ارضي وثلاثة ادوار، حمام سباحة نصف اولمبي، عدد ٢ ملعب خماسي، حديقة اطفال، مناطق مفتوحة ومسطحات خضراء بالاضافة الي محال تجارية.

وعلى جانب آخر، شدد الدكتور أشرف صبحي، على الانتهاء من كل الأعمال الجارية بمركز شباب الهايكستب، مطالبًا القائمين على الأعمال التطويرية والهندسية بعدم التأخير، وأن يتم التنفيذ وفقا للمواصفات المتفق عليها.

كما قام وزير الشباب والرياضة بتفقد مشروع مركز التنمية الشبابية والرياضية بالأسمرات لرصد معدل إنجاز إنشاءات المشروع على أرض الواقع والذى يشمل منطقة ملاعب بالأبعاد القانونية وملاعب خماسية وملاعب متعددة أغراض وحمام سباحة أولمبي وحمام سباحة تدريبي وحمام سباحة للأطفال، ومبني اجتماعي، وصالة جيم، واطلع الوزير خلال جولته بالمدينة على عدد من النماذج التى من المقرر استخدامها فى أعمال التشطيبات النهائية للمنشآت الرياضية بالمركز.
وزير الرياضة يتفقد الملعب الرئيسي باستاد القاهرة
وزير الرياضة يتفقد الملعب الرئيسي باستاد القاهرة
وزير الرياضة يتفقد الملعب الرئيسي باستاد القاهرة
وزير الرياضة يتفقد الملعب الرئيسي باستاد القاهرة
وزير الرياضة يتفقد الملعب الرئيسي باستاد القاهرة
وزير الرياضة يتفقد الملعب الرئيسي باستاد القاهرة
وزير الرياضة يتفقد الملعب الرئيسي باستاد القاهرة
وزير الرياضة يتفقد الملعب الرئيسي باستاد القاهرة

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