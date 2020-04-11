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إنجلترا تسجل 823 وفاة جديدة بفيروس كورونا

السبت 11/أبريل/2020 - 03:19 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، اليوم السبت، بأن السلطات الصحية في إنجلترا، سجلت 823 وفاة جديدة بفيروس كورونا.

 

وكان كبير المسؤولين الطبيين في بريطانيا، قد حذر في وقت سابق، من أن فيروس كورونا المميت "كورونا" سيقتل عددًا من البريطانيين في الوقت الذي يتزايد فيه انتشار الفيروس.

 

وأشار كبير الأطباء في إنجلترا "كريس وايت"، إلى أن المملكة المتحدة ستشهد "عددًا كبيرًا" من حالات كوفيد 19 و"بعض الوفيات".

 

وبلغ عدد ضحايا فيروس كورونا المستجد حول العالم، حوالي 76 ألف شخص، وأكثر من مليون مصاب حول العالم منذ ظهور الفيروس في بؤرته بمدينة ووهان الصينية في ديسمبر.

 

ويستمر وباء كورونا، في حصد الأرواح يوم بعد يوم، تحاول حكومات الدول المتعددة فرض إجراءات استثنائية في محاولة لاحتوائه

 

ولا يزال أكثر من ثلاثة مليارات نسمة معزولين داخل منازلهم في جميع القارّات، في غياب لقاح أوعلاج مثبت للوباء.

 

هذا وحذرت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

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