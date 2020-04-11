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إزالة 215 مبنى مخالفا بأحياء القاهرة
السبت 11/أبريل/2020 - 03:21 م
إسماعيل منطاوي
تستكمل محافظة القاهرة، لليوم الخامس على التوالي، أعمال إزالة المباني المخالفة المقامة على جانبي محور ترعة الطوارئ، بحي السلام، وذلك بحضور اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، ونائبه للمنطقة الشرقية المهندس إبراهيم صابر.
وقال المهندس إبراهيم صابر، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية: إنه تم إزالة 140 عقار حتى الآن، منذ بداية أعمال الإزالة من اليوم الأول.
وأشار "صابر" في تصريحات اليوم السبت، إلى إزالة 75 عشة ومنزلًا مخالف ومتعديًا على حرم السكة الحديد، في وقت سابق، بعزبة الإخلاص بمنطقة الهايكستب تابعة لحي النزهة.
وأوضح أن ما تم إزالته حتى الآن، في المنطقة الشرقية، نحو 215 عقارا مخالفا، وجارٍ استكمال أعمال الإزالة لترسيخ هيبة الدولة وفرض القانون على جميع المخالفين.
وتابع نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أنه يتم التنسيق على مدار اليوم، مع الأجهزة الأمنية لرصد جميع مخالفات البناء خلال فترات الحظر والتعامل معها بمنتهى الشدة والحزم.
محافظ القاهرة يترأس حملة لإزالة المباني المخالفة على جانبى محور ترعة الطوارئ
وفي سياق آخر، ترأس اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، يرافقه اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية، مدير أمن القاهرة، لليوم الثالث على التوالي، الحملة المكبرة لإزالة المباني المخالفة على جانبى محور ترعة الطوارئ، حيث تقوم الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة اليوم بإزالة 8 مبانٍ مقامة من دون ترخيص على جانبي المحور بحي السلام أول.
وشدد محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء بالمراجعة اليومية لاملاك الدولة والتنسيق مع الأجهزة الأمنية لرصد جميع مخالفات البناء خلال فترات الحظر وإزالتها فورا واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
كما دعا المحافظ، المواطنين للاتصال بالخط الساخن للمحافظة 114 للإبلاغ عن أي مخالفة بنائية وعدم التعامل مع أي عقار مخالف من دون الرجوع إلى الأحياء للتأكد من التراخيص.
محافظ القاهرة يقود حملة لإزالة 10 مبان مخالفة على جانبي ترعة الطوارئ
كما قاد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، حملة مكبرة لإزالة 10 مبانٍ مقامة من دون ترخيص على جانبي ترعة الطوارئ.
ووأكد المحافظ أن الأجهزة التنفيذية ستتصدى بقوة لكل محاولات البناء المخالف والعشوائي، وسيتم الإزالة الفورية لكل التعديات على أملاك الدولة وتحويل كل المخالفين للنيابة العسكرية.
وحذر محافظ القاهرة، المخالفين "أينما تكونوا ستدرككم يد القانون التي لن تستثني أحدًا وسيتم فرض هيبة الدولة على الجميع".
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