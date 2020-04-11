إزالة 215 مبنى مخالفا بأحياء القاهرة

تستكمل محافظة القاهرة، لليوم الخامس على التوالي، أعمال إزالة المباني المخالفة المقامة على جانبي محور ترعة الطوارئ، بحي السلام، وذلك بحضور اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، ونائبه للمنطقة الشرقية المهندس إبراهيم صابر.





وقال المهندس إبراهيم صابر، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية: إنه تم إزالة 140 عقار حتى الآن، منذ بداية أعمال الإزالة من اليوم الأول.





وأشار "صابر" في تصريحات اليوم السبت، إلى إزالة 75 عشة ومنزلًا مخالف ومتعديًا على حرم السكة الحديد، في وقت سابق، بعزبة الإخلاص بمنطقة الهايكستب تابعة لحي النزهة.





وأوضح أن ما تم إزالته حتى الآن، في المنطقة الشرقية، نحو 215 عقارا مخالفا، وجارٍ استكمال أعمال الإزالة لترسيخ هيبة الدولة وفرض القانون على جميع المخالفين.





وتابع نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أنه يتم التنسيق على مدار اليوم، مع الأجهزة الأمنية لرصد جميع مخالفات البناء خلال فترات الحظر والتعامل معها بمنتهى الشدة والحزم.





محافظ القاهرة يترأس حملة لإزالة المباني المخالفة على جانبى محور ترعة الطوارئ