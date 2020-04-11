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رئيس الوزراء الياباني يدعو المواطنين لتجنب أماكن الترفيه الليلية

السبت 11/أبريل/2020 - 03:21 م
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
دعا رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، المواطنين إلى الامتناع عن زيارة أماكن الترفيه الليلية حيث تشهد البلاد تصاعدًا كبيرًا في الإصابة بفيروس كورونا، وفقا لما اوردته شبكة "سي ان ان".

وفي حديثه في اجتماع لفرقة العمل الوطنية لمكافحة الفيروسات، اليوم السبت، طلب آبي من الناس تجنب الذهاب إلى الأماكن المسائية مثل النوادي الليلية والحانات واتباع إرشادات الإبعاد الاجتماعي.

كما حث آبي الشركات في سبع مقاطعات، بما في ذلك طوكيو، على تقليل عدد الأشخاص الذين يذهبون إلى المكاتب بنسبة 70٪ على الأقل وتنفيذ العمل من المنزل.

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء يوم الثلاثاء إن اليابان بحاجة إلى تقليل 70-80٪ من الاتصالات البشرية في الأسبوعين المقبلين لعكس الاتجاه المتزايد لحالات الإصابة بالفيروس التاجي الجديد.

على الرغم من نداء آبي، لم تشهد المدن الحضرية في البلاد انخفاضًا كبيرًا في عدد المسافرين.

وقد أصدرت اليابان حالة الطوارئ في 7 أبريل لمدة شهر عبر سبع مقاطعات مصابة بالفيروس لكنها لا تفرض عقوبات على الأشخاص الذين يغامرون بالقيام بأعمال غير ضرورية.

وفي وقت سابق من يوم السبت، أبلغت وزارة الصحة اليابانية عن 658 حالة إصابة مؤكدة بكورونا وست حالات وفاة حتى نهاية يوم الجمعة.

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