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الأهلي يحسم مصير عودة أحمد فتحي بشكل نهائي

السبت 11/أبريل/2020 - 03:16 م
احمد فتحي
احمد فتحي

حسم النادي الأهلي موقفه النهائي من عودة أحمد فتحي الظهير الأيمن للفريق مرة أخرى في الفترة القادمة.

 

وكان أحمد فتحي قد أعلن رحيله عن القلعة الحمراء منذ عدة أيام وكان قريب بشدة من الانضمام لصفوف بيراميدز ولكن النادي صرف نظر عن الصفقة بشكل مفاجئ.

 

وأشارت العديد من الأنباء إلى أن فتحي من المحتمل أن يعود للأهلي من جديد ويجدد تعاقده مع النادي.

 

ورد الأهلي على كل هذه الأنباء وأكد عدم صحتها وأن النادي لن يتحدث مع فتحي نهائيا.

 

كما أكد الفريق الأحمر أن ملف عودة أحمد فتحي وتجديد تعاقده مع النادي غير مطروح نهائيا الفترة الحالية.

 

ويبحث النادي الأهلي في الفترة الحالية عن ظهير أيمن مميز لتعويض أحمد فتحي في الفريق في الموسم القادم.

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رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة احمد فتحي

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