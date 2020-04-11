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محافطة القاهرة تشدد على ارتداء العاملين للكمامات الواقية

السبت 11/أبريل/2020 - 03:23 م
المهندسة جيهان عبد المنعم عبد المنعم
المهندسة جيهان عبد المنعم عبد المنعم
إسماعيل منطاوي
شددت المهندسة جيهان عبد المنعم عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، على اتخاذ الإجراءات اللازمة، للتأكد من ارتداء جميع العاملين بالمشروعات المختلفة، وكذا العاملين بمنظومة النظافة وبعض القطاعات الخدمية الأخرى والتى تتطلب تواجد العاملين فى الشارع على مدار اليوم للكمامات الواقية حفاظا على سلامتهم.

وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أنه تم توفير أقصى درجات الحماية للعاملين بكافة المشروعات الجارية بمختلف محافظات الجمهورية، والإلتزام بتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية. 

وأضافت، أنه جار شن حملات مختلفة للتصدى لمخالفات البناء، والتعامل معها بكل حزم، بناء علي قرار رئيس الوزراء بشأن تغليظ العقوبات علي أصحاب المباني المخالفة وتحويل المخالفات للنيابة العسكرية و الضرب بيد من حديد علي المخالفين.

وترأس اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، يرافقه اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، لليوم الثالث على التوالي، الحملة المكبرة لإزالة المبانى المخالفة على جانبى محور ترعة الطوارىء حيث تقوم الاجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة اليوم بإزالة ٨ مباني مقامة بدون ترخيص على جانبي المحور بحي السلام أول.

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالمراجعة اليومية لاملاك الدولة والتنسيق مع الأجهزة الأمنية لرصد جميع مخالفات البناء خلال فترات الحظر وإزالتها فورا واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

كما دعا المحافظ المواطنين للإتصال بالخط الساخن للمحافظة ١١٤ للإبلاغ عن اي مخالفة بنائية وعدم التعامل مع اي عقار مخالف دون الرجوع الي الأحياء للتأكد من التراخيص.

وقاد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، حملة مكبرة لإزالة ١٠ مبانى مقامة بدون ترخيص على جانبى ترعة الطوارىء وأكد المحافظ أن الأجهزة التنفيذية ستتصدى بقوة لكل محاولات البناء المخالف والعشوائي، وسيتم الإزالة الفورية لكل التعديات على أملاك الدولة وتحويل كل المخالفين للنيابة العسكرية.

وحذر محافظ القاهرة المخالفين "أينما تكونوا ستدرككم يد القانون التى لن تستثنى أحدًا وسيتم فرض هيبة الدولة على الجميع".

كان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، تفقد يوم الخميس، مجموعة إزالات تقوم بها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لعقارات مخالفة مبنية بدون ترخيص حول محور ترعة الطوارئ.

وأكد، أن المحافظة مستمرة دون توقف في إزالة المباني المخالفة المقامة بدون ترخيص، والتي أقامها أصحابها معتقدين انشغال الأجهزة التنفيذية في تطبيق الاجراءات الوقائية الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وشدد محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء، بعدم التهاون نهائيًا في إزالة العقارات المخالفة مهما كان حجمها أو موقعها دون استثناء لتنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة مع تحويل ملاكها للنيابة العسكرية على الفور.

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