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الصحة الإماراتية تسجل 4 وفيات و376 إصابة جديدة بفيروس كورونا

السبت 11/أبريل/2020 - 03:36 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم السبت، تسجيل 4 حالات وفاة و376 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

 

كما أعلنت الصحة الإماراتية، عن شفاء 170 حالة من فيروس كورونا ليصل الإجمالي إلى 588، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وكانت وزارة الصحة الإماراتية، قد سجلت في وقت سابق 370 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" من جنسيات مختلفة.

 

ويضع فيروس كورونا، العالم أجمع أمام مسؤوليات مختلفة؛ ويفرض تعاونا وتنسيقا في الإجراءات الوقائية بين كل الدول، وفقا لقرارات دولية ملزمة للجميع؛ من حيث الوقاية ومحاربة المرض؛ بدلا من الاقتصار على جهود كل دولة منفردة.

 

ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وقد تم تسجيل حتى الآن أكثر من مليون إصابة بفيروس كورونا في مختلف بلدان العالم ووفاة نحو 60 ألف شخص.

 

وتسعى العديد من الدول لإيجاد علاج للفيروس الذي تسبب بوفاة أكثر من 74 ألف شخص حول العالم، وألحق بالاقتصاد العالمي خسائر كبيرة.

 

وتسبب تفشي فيروس كورونا الذي يواصل حصد الأرواح رغم الإجراءات الاحترازية العديدة التي جرى تطبيقها لوقف انتشاره، في رعب عالمي.

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