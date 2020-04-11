محافظ الإسماعيلية: تطهير 80% من الشوارع والطرق ضد كورونا

قال اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، إن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة مستمرة في عمليات التعقيم منذ بداية أزمة كورونا، موضحا أنه تم تعقيم نحو 80% من إجمالي الشوارع والطرق، فضلا عن تعقيم 350 ألف مبنى حكومي وخاص.





وأشار "بشارة"، خلال لقاء خاص ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، إلى أنه تم تجهيز بيت الشباب في المحافظة لاستقبال الحالات الإيجابية لفيروس كورونا، ولكن لا تظهر عليها أعراض، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة.





وأوضح محافظ الإسماعيلية، أنه تم تعقيم بيت الشباب بالكامل، ونقل الأجهزة والمعدات الطبية له، وذلك حتى يكون أمام مستشفى العزل بالمستشفى فرصة أكبر لرعاية المرضى.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الجمعة، عن خروج 36 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، جميعهم مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 384 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 505 حالات، من ضمنهم الـ 384 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 95 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريين، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الجمعة، هو 1794 حالة من ضمنهم 384 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و135 حالة وفاة، موضحًا أن 30 ٪؜ منهم توفوا قبل الوصول إلى المستشفيات.





وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.



