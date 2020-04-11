بعد توجيهات الرئيس.. توزيع كمامات وقفازات على العاملين مجانًا

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وجه اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، مديري المديريات والهيئات ورؤساء الأحياء والجهات الإدارية باتخاذ الإجراءات اللازمة من ارتداء جميع العاملين بالقطاعات الخدمية والعاملين بالمواقع الميدانية وبالمشروعات المختلفة التي تجرى على أرض المحافظة التي تتطلب تواجد العاملين في الشارع على مدار اليوم للكمامات الواقية والحد من التجمعات المزدحمة في مواقع العمل المختلفة، وذلك حرصاً على سلامة وأمن جميع المواطنين والعاملين واستمرارهم في عملهم وعدم انتشار الإصابة بينهم واتساقا مع جهود الدولة الوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا".



وأكد محافظ القاهرة، على مدير مديرية الطرق ومدير مديرية الإسكان بالتنسيق مع الشركات والمقاولين العاملين في المشروعات المختلفة على أرض المحافظة بتطبيق أقصى درجات الإجراءات الوقائية لتوفير مقتضيات الأمان والرعاية للعاملين وتوعيتهم بشأن كيفية مكافحة فيروس كورونا وسبل الوقاية الفعالة.



وشدد محافظ القاهرة على تنفيذ خطة المحافظة لإتباع الإجراءات الوقائية والتطهير وأهمية متابعة مديري المديريات ورؤساء الأحياء لجهود الشركات والمقاولين باتخاذ الإجراءات الاحترازية المطلوبة لتطهير وتعقيم مواقع العمل المختلفة بما يحقق الأمان والسلامة للعمال على أن يتم مجازاة أي شركة لا تلتزم بالتعليمات السلامة الوقائية للعاملين.





وأكد محافظ القاهرة بأنة تم التنسيق مع هيئة النظافة وتجميل القاهرة وهيئة النقل العام ومشروع السر فيس توفير كميات من الكمامات والقفازات الواقية مجاناً للعاملين نظرًا لطبيعة عملهما من خدمات تتعامل مع المواطنين.



ترأس اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، يرافقه اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، لليوم الثالث على التوالي، الحملة المكبرة لإزالة المبانى المخالفة على جانبى محور ترعة الطوارىء حيث تقوم الاجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة اليوم بإزالة ٨ مباني مقامة بدون ترخيص على جانبي المحور بحي السلام أول.



وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالمراجعة اليومية لاملاك الدولة والتنسيق مع الأجهزة الأمنية لرصد جميع مخالفات البناء خلال فترات الحظر وإزالتها فورا واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.



كما دعا المحافظ المواطنين للإتصال بالخط الساخن للمحافظة ١١٤ للإبلاغ عن اي مخالفة بنائية وعدم التعامل مع اي عقار مخالف دون الرجوع الي الأحياء للتأكد من التراخيص.



وقاد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، حملة مكبرة لإزالة ١٠ مبانى مقامة بدون ترخيص على جانبى ترعة الطوارىء وأكد المحافظ أن الأجهزة التنفيذية ستتصدى بقوة لكل محاولات البناء المخالف والعشوائي، وسيتم الإزالة الفورية لكل التعديات على أملاك الدولة وتحويل كل المخالفين للنيابة العسكرية.



وحذر محافظ القاهرة المخالفين "أينما تكونوا ستدرككم يد القانون التى لن تستثنى أحدًا وسيتم فرض هيبة الدولة على الجميع".



كان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، تفقد يوم الخميس، مجموعة إزالات تقوم بها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لعقارات مخالفة مبنية بدون ترخيص حول محور ترعة الطوارئ.





وأكد، أن المحافظة مستمرة دون توقف في إزالة المباني المخالفة المقامة بدون ترخيص، والتي أقامها أصحابها معتقدين انشغال الأجهزة التنفيذية في تطبيق الاجراءات الوقائية الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.



وشدد محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء، بعدم التهاون نهائيًا في إزالة العقارات المخالفة مهما كان حجمها او موقعها دون استثناء لتنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة مع تحويل ملاكها للنيابة العسكرية على الفور.



كان الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم قد وجه كلمة لمحافظ القاهرة أشار إلى فيها منطقة ترعة الطوارئ بأن هناك بناء مخالف، قائلا " كان فيه مكان اسمه مصرف الطارق كان عبارة عن منطقة مخلفات وناس عايشة بشكل لا يليق أبدا .. عملنا إسكان لهم وأخلينا الناس وسكناهم فيها وعملنا محور طوله 9 كيلو موازي لجسر السويس.. أفاجأ إني الاقي الناس بتبني، فين التخطيط للكلام ده؟ فين الرخص؟.. لا ده كلام خطير.. اوعى حد يتصور إن الدولة وهي مشغولة في المواجهة دي مش هتبقى واخدة بالها من الكلام ده".





