Advertisements

بعد "كورونا".. كارثة جديدة قد تهدد الحياة لـ300 عاما مقبلة

السبت 11/أبريل/2020 - 03:28 م
بوابة الفجر
وكالات

حذر علماء في أيسلندا من أن النشاط البركاني المتصاعد في شبه جزيرة ريكانيز القريبة من العاصمة ريكيافيك، قد يعطل الحياة هناك لقرون.

 

ووفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن شبه الجزيرة التي تقع إلى الجنوب الغربي من ريكيافيك، لم تشهد أي ثوران بركاني منذ 800 عاما.

 

ويقول العلماء إن المعطيات المسجلة مؤخرا تشير إلى أن المنطقة أصبحت "نشطة" مرة أخرى، مبرزين أن تصاعد البركان خلال الفترة الماضية قد يعطل الحياة لنحو 300 عاما.

 

ويوجد مطار كيفلافيك الدولي في آيسلندا على بعد 15 كم فقط من البركان، مما يعني أن حدوث نشاط بركاني قد يحدث عرقلة كبيرة على مستوى الرحلات الجوية.

 

وذكر ديف ماك غارفي، عالم البراكين بجامعة لانكستر البريطانية، لصحيفة "غارديان": "يبدو أن هذه المنطقة تستيقظ شيئا فشيئا، بعد أن كانت خاملة لعدة قرون".

 

يشار إلى أن آخر ثوران بركاني حدث في ريكانيز، كان قبل نحو 800 عام واستمر نحو 3 قرون، وغطى مساحة تبلغ حوالي 50 كيلومترا مربعا.

 

وتحدث النشاطات البركانية في ريكانيز شقوقا يصل طولها إلى 8 كيلومترات في الأرض.

 

وحسب التقارير المحلية، فإن مثل هذا الحدث البركاني يمكن أن يسبب اضطرابا كبيرا للناس الذين يعيشون في المنطقة، والعديد من أجيالهم القادمة.

أخبار تهمك

ترامب يقترب من اتخاذ أصعب قرار خلال فترة رئاسته

منذ أقل من ساعتين

طلب مفاجئ من "بن شرقي".. والزمالك: لن ترحل

منذ ساعة و 18 دقيقة

فايلر يطرد 5 لاعبين من الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

فايلر يرفض طلب الأهلي بشأن بديل "فتحي" ويتخذ قرارا مفاجئا

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. السبب الحقيقي وراء تجديد عقد محمود علاء مع الزمالك

منذ ساعتين و 41 دقيقة

بيان جديد من الفريق المصري مكتشف علاج فيروس كورونا

منذ يوم

لجنة التخطيط بالأهلي تعرض على فايلر صفقة غير متوقعة

منذ حوالي 6 ساعات

الهند تسمح بتصدير عقار الهيدروكسي كلوروكين إلى 13 دولة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف حقيقة وقف تصوير مسلسل منى زكي لإصابة مساعدتها بـ"كورونا"

منذ حوالي 14 ساعة

مستشار الرئيس يزف بشرى بشأن علاج كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

القوى العاملة: وفاة مصري بكورونا في السعودية

منذ ساعتين و 8 دقيقة

الأهلي يحسم مصير عودة أحمد فتحي بشكل نهائي

منذ أقل من ساعة

منظمة الصحة العالمية تدرس إصابة بعض المتعافين من كورونا مرة إخرى

منذ حوالي 4 ساعات

الموت يُفجع عصام كاريكا بسبب "كورونا"

منذ أقل من ساعتين

أستاذة بجامعة أوكسفورد تزف بشرى بشأن موعد ظهور لقاح ضد كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

تركي آل الشيخ يكشف مفاجأة عن أحمد فتحي

منذ حوالي 19 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:28 م

الموت يُفجع عصام كاريكا بسبب "كورونا"

طلب مفاجئ من "بن شرقي".. والزمالك: لن ترحل

02:47 م

مستشار الرئيس يزف بشرى بشأن علاج كورونا

08:25 ص

القوى العاملة: وفاة مصري بكورونا في السعودية

01:56 م

أستاذة بجامعة أوكسفورد تزف بشرى بشأن موعد ظهور لقاح ضد كورونا

11:37 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر