هشام يونس: العمالة غير المنتظمة في الصحافة تستحق الدعم

قال هشام يونس عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن المبلغ الذي خصصه رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي لمواجهة وباء كورونا المستجد، وقدره ١٠٠ مليار جنيه، يجب أن يوجه جزء منه لدعم مهنة الصحافة؛ فالصحف تحتاج الدعم للاستمرار في الصدور ودفع الرواتب، وذلك في ظل الكساد الذي يطيح بالجميع.





وأضاف على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن العمالة غير المنتظمة في مهنة الصحافة المُضارة من أزمة كورونا، وهم بالمئات، يستحقون الدعم من صندوق تحيا مصر، ويجب أن تكون النقابة مسؤولة عن تحديد المضارين بكل شفافية، ودون مجاملات.





وتابع: "ردي على نقيب الصحفيين، جاء بالموافق على فتح الحساب للتبرع الاختياري، ولكي نكون عمليين وأمناء على تبرعات الزملاء، فأنا موافق فقط على توجيه حصيلة التبرع مباشرة لصالح العمالة غير المنتظمة في مهنة الصحافة، المُضارة من أزمة كورونا، وهم بالمئات، وإذا كنا سنقوم بذلك مباشرة، فأنا موافق أيضًا على دفع أي مبلغ خصمًا من حساب الأنشطة، أما إذا كنا سنرسل التبرعات لأي جهة حكومية أو غير حكومية، فأنا غير موافق بشكل نهائي؛ نظرًا أن الجماعة الصحفية في خضم أزمة رهيبة تحتاج معها التبرعات، وليس لديها رفاهية إرسال الهبات، والجماعة الصحفية تحتاج التكافل مع أنحائها، وليس مد اليد بالفتات إلى كواكب أخرى مهن، لا نعرف عنها شيئًا، لكنها سيارة أكثر من مهنتنا البائسة".





وكانت قد أعلنت نقابة الصحفيين، عن فتح حساب بمبلغ 100 ألف جنيه؛ لدعم العمالة غير المنتظمة؛ حيث قرر مجلس النقابة تقديم مساهمة بمبلغ 100 ألف جنيه لدعم جهود مواجهة الدولة والمجتمع لتداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، وخاصة دعم العمالة غير المنتظمة، وفِي مقدمتها المرتبطة بصناعة الصحافة.





وجاء نص القرار كالتالي:





انطلاقًا من الدور المجتمعي للصحفيين ونقابتهم، ومساندة للجهود المتواصلة المبذولة من الدولة بكل مؤسساتها لمواجهة أزمة فيروس كورونا بتداعياتها المختلفة على الشعب المصري بمختلف فئاته، واستجابة لكثير من الطلبات التي وردت للنقيب وأعضاء المجلس من أعضاء بالجمعية العمومية، قرر مجلس النقابة فتح حساب بنكي للتبرع بالنقابة لمن يرغب من أعضائها ومن المنتمين لصناعة الصحافة وغيرهم، تحول حصيلته لصندوق تحيا مصر لدعم العمالة غير المنتظمة المضارة من أزمة كورونا، وبخاصة المرتبطة والمتصلة بصناعة الصحافة.





وقرر المجلس افتتاح الحساب المشار إليه بمساهمة من النقابة بمبلغ 100 ألف جنيه، يخصم من دعم الأنشطة الوارد لميزانية النقابة.





وكلف المجلس أمين الصندوق بمتابعة وتنفيذ إجراءات هذا القرار.



