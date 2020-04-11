سي إن إن: شقيق "بوريس جونسون" ينتقد التعامل مع حالته الصحية

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وصف ماكس جونسون، الأخ غير الشقيق لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون علاجه في مرحلة ما قبل دخول المستشفى بال"فوضى".



قال ماكس جونسون، في تصريح لـ CNN، في حين أنه ممتن للرعاية التي تلقاها شقيقه من NHS (خدمة الصحة الوطنية)، الا إنه ينتقد الأحداث التي أدت إلى دخوله المستشفى.



أكد داونينج ستريت يوم الخميس أن بوريس جونسون قد خرج من العناية المركزة بعد تلقي العلاج من الفيروس الجديد.



فقد نُقل رئيس الوزراء، 55 سنة، إلى المستشفى يوم الأحد لاستمرار ظهور أعراض فيروس كورونا بعد 10 أيام من الاختبارات الإيجابية. وتدهورت حالته وتم نقله إلى العناية المركزة يوم الاثنين، مما تسبب في صدمة في جميع أنحاء المملكة المتحدة.



قال ماكس جونسون: "من خلال ما جمعته - ولم أكن هناك - لم يطلب أحد من الطبيب عزله وفحصه بدنيًا طوال الوقت - أكثر من 10 أيام.. لقد كان اختباره إيجابيا لذلك لم يكن هناك شك في ما كان يتعامل معه". لذا تتبادر إلى الذهن كلمة "فوضى".



وتابع قائلا "ما فائدة الحراس الشخصيين عندما لا يمكنك الحصول على طبيب؟ مكتب رئيس الوزراء بحاجة إلى حماية أفضل ".



ردا على تعليقات ماكس جونسون، وصف داونينج ستريت صحة رئيس الوزراء بأنها "مسألة خاصة" مضيفا أن الاشارة الي عدم خضوع بوريس جونسون لفحص جسدي قبل دخول المستشفى"غير دقيقة". واوضح ماكس جونسون إنه "مرتاح للغاية" من شفاء أخيه، ويأمل أن يتمكن الآن من الامتثال للشفاء التام.



وأضاف أن جائحة الفيروس الجديد هو تذكير جيد بالحاجة إلى ضمان حصول جميع العاملين في الخطوط الأمامية - بما في ذلك خدمة الصحة الوطنية والشرطة وسائقي الحافلات وعمال الرعاية - على معدات السلامة المناسبة والاختبار.



قال ماكس جونسون: "ويمكننا أن نؤدي دورنا فقط عن طريق البقاء في المنزل لحماية خدمة الصحة الوطنية وإنقاذ الأرواح".



منذ بدء تفشي المرض، واجهت الحكومة انتقادات شديدة بسبب نقص الاختبارات والحماية للعاملين في الخطوط الأمامية.

