أورتيجا يفاجئ جمهوره بطرح "جمالك جمال" على طريقة الفيديو كليب

طرح نجم المهرجانات الشعبية أورتيجا، مهرجان جديد على طريقه الفيديو كليب بعنوان "جمالك جمال"، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، وكالعادة حصد المهرجان على نسبه مشاهده عالية منذ طرحه.

تفاصيل مهرجان "جمالك جمال"

المهرجان غناء والحان اورتيجا، ومن كلمات كالوشا الفنار ومحمد الفنان، ومن توزيع شيندي وخليل، ومونتاج بيبو العالمي، وإخراج وتصوير عبده ديابلو.

وتقول كلمات المهرجان:

"جمالك جمال.. جمالك جمال انا قلبى مال انا نفسى فيكى انتى عليكى غمزات عامله حكايات وهبتلك قلبى يابنت الحلال سبقه الدلال عيزك انا جمبى يا اجمل عيون بيكى مجنون قلبتلك هندى، مشاء الله بجد عليكي جدعنتك دي تعدي حدود فل وورد علي عينكي عسليت اول العنقود يخرابي ع الرمش يجن اما الوسط طالع مزبوط الارض بتشهد ليكى شكولاته وسايحه في بسكوت".