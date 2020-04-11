Advertisements

أورتيجا يفاجئ جمهوره بطرح "جمالك جمال" على طريقة الفيديو كليب

السبت 11/أبريل/2020 - 03:40 م
بوابة الفجر
سعد نبيل

طرح نجم المهرجانات الشعبية أورتيجا، مهرجان جديد على طريقه الفيديو كليب بعنوان "جمالك جمال"، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، وكالعادة حصد المهرجان على نسبه مشاهده عالية منذ طرحه.

 

تفاصيل مهرجان "جمالك جمال"        

 

المهرجان غناء والحان اورتيجا، ومن كلمات كالوشا الفنار ومحمد الفنان، ومن توزيع شيندي وخليل، ومونتاج بيبو العالمي، وإخراج وتصوير عبده ديابلو.

 

وتقول كلمات المهرجان:

 

"جمالك جمال.. جمالك جمال انا قلبى مال انا نفسى فيكى انتى عليكى غمزات عامله حكايات وهبتلك قلبى يابنت الحلال سبقه الدلال عيزك انا جمبى يا اجمل عيون بيكى مجنون قلبتلك هندى، مشاء الله بجد عليكي جدعنتك دي تعدي حدود فل وورد علي عينكي عسليت اول العنقود يخرابي ع الرمش يجن اما الوسط طالع مزبوط الارض بتشهد ليكى شكولاته وسايحه في بسكوت".



أخبار تهمك

الأهلي يحسم مصير عودة أحمد فتحي بشكل نهائي

منذ أقل من ساعة

القوى العاملة: وفاة مصري بكورونا في السعودية

منذ ساعتين و 13 دقيقة

الهند تسمح بتصدير عقار الهيدروكسي كلوروكين إلى 13 دولة

منذ حوالي 7 ساعات

تركي آل الشيخ يكشف مفاجأة عن أحمد فتحي

منذ حوالي 19 ساعة

فايلر يرفض طلب الأهلي بشأن بديل "فتحي" ويتخذ قرارا مفاجئا

منذ حوالي 4 ساعات

ترامب يقترب من اتخاذ أصعب قرار خلال فترة رئاسته

منذ أقل من ساعتين

فايلر يطرد 5 لاعبين من الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف حقيقة وقف تصوير مسلسل منى زكي لإصابة مساعدتها بـ"كورونا"

منذ حوالي 14 ساعة

بيان جديد من الفريق المصري مكتشف علاج فيروس كورونا

منذ يوم

الموت يُفجع عصام كاريكا بسبب "كورونا"

منذ أقل من ساعتين

لجنة التخطيط بالأهلي تعرض على فايلر صفقة غير متوقعة

منذ حوالي 6 ساعات

طلب مفاجئ من "بن شرقي".. والزمالك: لن ترحل

منذ ساعة و 22 دقيقة

أستاذة بجامعة أوكسفورد تزف بشرى بشأن موعد ظهور لقاح ضد كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

منظمة الصحة العالمية تدرس إصابة بعض المتعافين من كورونا مرة إخرى

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. السبب الحقيقي وراء تجديد عقد محمود علاء مع الزمالك

منذ ساعتين و 45 دقيقة

مستشار الرئيس يزف بشرى بشأن علاج كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:28 م

الموت يُفجع عصام كاريكا بسبب "كورونا"

طلب مفاجئ من "بن شرقي".. والزمالك: لن ترحل

02:47 م

مستشار الرئيس يزف بشرى بشأن علاج كورونا

08:25 ص

القوى العاملة: وفاة مصري بكورونا في السعودية

01:56 م

أستاذة بجامعة أوكسفورد تزف بشرى بشأن موعد ظهور لقاح ضد كورونا

11:37 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر