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"التطوير العقاري" تؤكد إلتزامها بتسليم المشروعات للعملاء في موعدها

السبت 11/أبريل/2020 - 03:39 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
كشف المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، عن اجتماع أعضاء الغرفة عبر "فيديو كونفرانس" لمناقشة تأثير فيروس كورونا على القطاع العقارى وآليات التعامل معه، مؤكدا تركيز الاجتماع على متابعة التطورات الحالية للقطاع والخروج بـ 4 عناصر أساسية تحافظ على استمرار عمل هذا القطاع الواعد.


أكد "شكري"، اتفاق الأعضاء على الدعم الكامل من الغرفة وأعضائها للدولة فى الإجراءات التى تتخذها للتصدى لفيروس كورونا من خلال المحافظة على العمالة فى القطاع بفئاتها المختلفة العاملة بالشركات والمواقع، واستمرار عمل العمالة من موظفين وعمال والتزام الشركات بسداد مرتباتهم في مواعيدها دون أي إخلال.


تابع أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على الالتزام فى جداول التنفيذ وتسليم المشروعات فى المواعيد المتفق عليها مع العملاء، فالأوضاع الحالية لن تؤثر بأي شكل على جدول التنفيذ والتسليم للعملاء وفقًا للموعد المحدد.


أشار إلى التنسيق مع  شركات المقاولات العاملة فى مواقع المشروعات لاتخاذ التدابير اللازمة  للحفاظ على العمالة من انتشار فيروس كورونا وذلك للحفاظ على سلامة العمالة في المقام الأول ثم الحفاظ على استمرار دوران عجلة التنمية والاقتصاد المحلي.


أوضح أن الاجتماع تضمن التأكيد على استمرار عمل الشركات ليس لتحقيق مصلحة استثمارية في المقام الأول ولكن لتحقيق المصلحة الوطنية للدولة والتي تتضمن استمرار التنفيذ في المشروعات المختلفة.


 شدد على أهمية  الحفاظ على نشاط السوق العقاري واتخاذ كافة الإجراءات التى تضمن الحفاظ على قوته خاصة أن القطاع قاطرة الاقتصاد ويتبعه عدد كبير من الصناعات.


أشار شكرى إلى أن الغرفة ستعقد اجتماعا ثانيا خلال وقت قريب للوقوف على أى تطورات جديدة وآلية التعامل معها.

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