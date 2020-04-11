الأهلي يستعين بالجونة لتعويض حسام عاشور

يسعى النادي الأهلي في الفترة الحالية لتعويض حسام عاشور لاعب وسط الفريق الذي اقترب بشدة من الرحيل عن صفوف النادي.

وفكر مسئولو الأهلي في استعادة أكرم توفيق لاعب وسط الفريق والمعار لصفوف الجونة لتعويض رحيل عاشور.

وتواصل أحد مسئولو القلعة الحمراء مع أكرم توفيق لمعرفة موقفه مع الجونة والعروض التي وصلت إليه الفترة الأخيرة تمهيدا لعودته للنادي من جديد.

وتتوقف عودة أكرم توفيق إلى الفريق الأحمر مرة أخرى على قرار السويسري رينيه فايلر مدرب الفريق والذي سيعقد جلسة مع لجنة التخطيط بالنادي لحسم ملف المعارين خلال الفترة القادمة.