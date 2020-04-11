تعافى ما يقرب من 60 ألف شخص من كورونا في إسبانيا

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أوردت شبكة "سي إن إن"، أنه تعافى 59.109 شخصًا في إسبانيا الآن بعد الإصابة بالفيروس الجديد - بعدد يزيد عن 11000 خلال الأيام الثلاثة الماضية - وفقًا لبيانات جديدة صادرة عن وزارة الصحة الإسبانية التي صدرت يوم السبت.



ومع ذلك، ارتفع عدد الوفيات المسجلة في إسبانيا بمقدار 510 خلال الـ 24 ساعة الماضية، بزيادة قدرها 3.2٪. ويبلغ إجمالي عدد الوفيات 16353.



وقد ارتفع عدد الحالات النشطة إلى 86390 (وهو رقم يستبعد أولئك الذين ماتوا أو تعافوا من الفيروس). هذه زيادة بنسبة 1.5٪ - أعلى بقليل من معدل الزيادة على مدى الأيام الأربعة الماضية.



وفي وقت سابق، اظهرت بيانات من وزارة الصحة الإسبانية نشرت، يوم الثلاثاء، أن معدل الإصابات والوفيات الجديدة الناجمة عن فيروس كورونا في إسبانيا ازداد بعد انخفاض استمر أسبوعًا.



تشير الأرقام الصادرة عن الوزارة إلى وفاة 743 شخصًا خلال الـ 24 ساعة الماضية - بزيادة 5.7٪ في إجمالي الوفيات. يعد هذا تسارعًا طفيفًا في بيانات يوم الاثنين، والتي سجلت 637 حالة وفاة جديدة - بزيادة 5.1٪ عن إجمالي وفيات اليوم السابق.



كما ارتفع عدد الحالات النشطة من 81.540 إلى 83504، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 2.4٪ عن أرقام يوم الاثنين. ويظهر ذلك أيضًا تسارعًا مقارنةً بيوم الاثنين، حيث لم يكن هناك سوى زيادة بنسبة 1.6٪



وفي الوقت نفسه، كان هناك أيضًا قفزة في عدد المرضى الذين تم إدخالهم إلى وحدات العناية المركزة في الـ 24 ساعة الماضية، مع احتساب السلطات الإسبانية 130 حالة جديدة. فقد شهد يوم الاثنين أدنى زيادة يومية منذ 16 مارس، مع 70 حالة جديدة فقط في وحدات العناية المركزة الإسبانية.



وبحسب وزارة الصحة، تعافى حوالي 43208 من الفيروس الآن.

