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من واقع التجارب العلمية.. 3 بشائر سارة بشأن علاج كورونا

السبت 11/أبريل/2020 - 03:46 م
علاج - أرشيفية
علاج - أرشيفية
أحمد القاسم
كشفت التجارب العلمية، خلال الفترة الأخيرة، عن عدة بشائر سارة بشأن علاج كورونا المنتظر، بعدما انتشر الفيروس في عدد من الدول المختلفة، وكذلك ظهر بعدة محافظات مصرية، وسط إجراءات استثنائية تتخذها الدولة لمنع تفشي الوباء.

وفي السطور التالية، ترصد بوابة الفجر، أبرز تلك البشائر:

علاج لكورونا في 48 ساعة

بحسب التجارب العلمية التي أخضعت فيروس كورونا المستجد، لدواء Ivermectine المضاد للفطريات، قالت دراسات: إن هذا الدواء قادر على علاج البشر من الفيروس في 48 ساعة فقط لا غير.

ونتجت تلك الدراسة عن تجارب إسترالية تتم "In Vitro" أي أنها لم تجر بعد على الإنسان.

وقد تبين فيها، أنه قادر على وقف تطور المرض خلال مدة لا تتخطى الـ 48 ساعة، ولكن الأمر مازال تحت التجربة وسيتم النظر للدواء بشكل مختلف حال تم تطبيقه على الإنسان وإثبات أنه قادر على مواجهة الفيروس والقضاء عليه بشكل فعال.

نجاح الإيبولا بنسبة 68%

وفي تجربة أخرى، ساهم عقار الإيبولا في شفاء 68% من الذين تم إخضاعهم من المصابين بالفيروس للعلاج، حيث فهناك 53 مريضا نقلوا إلى المستشفيات بعد ظهور أعراض شديدة من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث تحسنت حالة 36 مريضا بعد تلقي الدواء.

وتم ذكر التجربة في دراسة نشرت خلال الساعات الأخيرة في مجلة "نيوإنجلند" الطبية.

أفيجان.. علاج في 4 أيام

وحسب تجارب الصين، فنجح الدواء الياباني "أفيجان" في شفاء المصابين بالفيروس في 4 أيام، وتم تجربته على المرضى وتحولت نتيجة تحاليلهم من إيجابية إلى سلبية، والتجارب السريرية لهذا الدواء في الصين، التي أجريت على 320 مريضا بفيروس كورونا، أثبت أن صور إشاعات الرئة تحسنت بنسبة 91%.

وحصلت مصر على عينات من عقار "أفيجان" الياباني، لاستخدامه في إجراء تجارب لعلاج فيروس كورونا منذ شهر، كما أن هناك هناك بحوث مشتركة بين مصر واليابان في هذا المجال.

وتأمل مصر في نجاح تلك الاختبارات بشكل سريع بعد أن سجلت أعلى معدل وفيات يومية نتيجة الإصابة بفيروس كورونا، حيث توفي 17 شخصًا، أمس الجمعة، ليرتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" إلى 135 حالة وفاة خلال الأسابيع الأخيرة.

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