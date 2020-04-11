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لدعم الأطباء.. "الفجر الفني" يكشف كواليس أغنية مدحت صالح "يا أبو بالطو أبيض"

السبت 11/أبريل/2020 - 03:50 م
مدحت صالح
مدحت صالح
نور طلعت

أعلن الفنان مدحت صالح، عن دعمه الكامل للجيش الأبيض من أطباء وممرضين لجهدهم المبذول في مواجهة فيروس "كوفيد_19" كورونا، وذلك من خلال طرحه أغنية جديد لهم تحت عنوان "يا أبو بالطو أبيض".

 

أغنية "يا أبو بالطو أبيض" من كلمات عمر طاهر، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع كريم عبدالوهاب.

 

وكشف الملحن عزيز الشافعي، في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" عن كواليس الأغنية قائلًا: "تم تنفيذ أغنية"يا أبو بالطو أبيض" خلال أسبوعًا واحدًا، حيث تحدث معي عبر الهاتف، طارق الشناوي العضو المنتدب للشركة المسؤولة عن المبادرة، وطلب مني عمل أغنية إهداء لأطباء وممرضي مصر لدعمهم وتوجيه الشكر إليهم عما يفعلوه منذ بداية الأزمة، ثم أخبرني بأنه أخذ كلام الأغنية من عمر طاهر، ويريد مني تلحينه".

 

وأضاف الشافعي، قائلًا: "أعجبني الكلام جدا وبدأت بالفعل تلحينه، وقام بتوزيعها الموزع الموسيقي كريم عبد الوهاب ثم رشحنا الفنان مدحت صالح، الذي وافق فور عرض الأغنية عليه".

 

وتقول كلمات الأغنية:

 

يا ابو بالطو أبيض والقلب أبيض

 

أحلى مافيك الابتسامة، يا غالي عندي

أهل البلد دي، هيطولوا بيك بر السلامة.

 

عودك صلبته صاحي تمِلّي ولا انسحاب ولا تخلّي

رجعنا خطوة وسبقت انت صلينا وانت بيّنا المُصلي.

 

تعبك على راسي وعلى عيني يا نجم عالي يا قصر عيني

ولا مللي خوف قادر تشوف سكة سلامة رغم الظروف

 

الحرب صعبه والحارس الله واحنا معاكو مش خايفين

و الشعب واقف على رجله طول ما انتوا على رجلكوا واقفين.


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